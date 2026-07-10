Rusia poate da o nouă lovitură după victoria uriașă obținută în urmă cu doar câteva zile. Furie la nivel mondial

Rusia poate da o nouă lovitură după victoria uriașă obținută în urmă cu doar câteva zile. Furie la nivel mondial Fotbal extern
SPORT.RO
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Comitetul Internațional Olimpic a ridicat provizoriu suspendarea Rusiei, deschizând calea participării la Los Angeles 2028. Decizia a stârnit un val de revoltă.

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Din articol

Forul olimpic internațional a hotărât să ridice provizoriu interdicția impusă Rusiei, deschizând calea pentru prezența sportivilor ruși sub propriul steag la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028. Mișcarea a atras imediat atenția FIFA, for care analizează acum o măsură similară privind ridicarea excluderii naționalei de fotbal de la Cupa Mondială.

Rusia a fost obligată să concureze sub steag neutru începând din 2018, pe fondul scandalurilor de dopaj, sancțiunile fiind înăsprite după invazia din Ucraina din 2022. Guvernul britanic a reacționat imediat la aflarea noilor măsuri dictate de CIO.

„Sunt complet îngrozită de decizia de astăzi a CIO”, a transmis ministrul britanic Lisa Nandy. „Guvernul a fost constant clar că statul rus nu ar trebui să fie reprezentat în sportul internațional în timp ce invazia ilegală la scară largă din Ucraina continuă. Este, de asemenea, un fapt că disprețul flagrant al Rusiei față de reglementările anti-doping transformă participarea lor la evenimentele viitoare într-o batjocură”, a mai spus aceasta.

Potrivit oficialilor forului fotbalistic mondial, o mutare asemănătoare ar putea fi adoptată și la turneele finale. „FIFA a fost informată de decizia luată de CIO de a ridica provizoriu suspendarea Comitetului Olimpic Rus. Vom analiza decizia înainte de a stabili următorii pași, în coordonare cu părțile interesate”, a transmis un purtător de cuvânt.

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Revolta sportivilor și reacția Ucrainei

Hotărârea a provocat nemulțumiri masive din partea comunității sportive. Reprezentanții asociației Global Athlete au criticat dur direcția aleasă de conducătorii olimpici.

„Mesajul este inconfundabil: un război de agresiune care folosește Jocurile Olimpice ca rampă de lansare și vizează infrastructura nu mai reprezintă o barieră în calea participării depline la mișcarea olimpică”, au transmis aceștia.

În Ucraina, decizia a fost primită cu indignare profundă. Vladyslav Heraskevych, sportiv descalificat recent din competiția olimpică de skeleton pentru că a purtat o cască cu un mesaj în memoria victimelor războiului, a zis pentru Sky News că măsura reprezintă o direcție complet greșită în istoria competiției. Președintele Volodimir Zelenski a criticat și el abordarea, afirmând că mișcarea olimpică nu ar trebui să facă jocurile agresorilor.

Totodată, Rob Koehler, directorul general al Global Athlete, a lansat acuzații aspre: „CIO nu a interzis niciodată cu adevărat Rusia, ci doar i-a schimbat imaginea. Decizia de astăzi transmite mesajul că nici măcar dopajul sponsorizat de stat și un război de agresiune în desfășurare nu vor mai atrage consecințe sportive semnificative”.

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