Prison Break felin! :) Pisica bagata la inchisoare pentru trafic de droguri a evadat! 

Episodul incredibil s-a intamplat in Sri Lanka.

Vineri, o pisica a fost prinsa cu o punguta de plastic atarnata de gat, in care se aflau doua grame de heroina, doua cartele SIM pentru telefoane mobile si un card de memorie, in timp ce incerca sa patrunda in inchisoare Welikada, un centrul corectional de maxima securitate situat in vestul statului Sri Lanka. Animalul a fost, cel mai probabil, folosit, dupa ce mai multe incercari de a arunca peste gardul inchisorii pachete cu droguri, telefoane mobile si incarcatoare pentru detinuti au esuat. Felina traficanta a fost retinuta de gardieni si inchisa intr-o camera securizata, dar un ziar local a anuntat ca a reusit sa scape, doua zile mai tarziu, autoritatile pastrand deocamdata secrete informatiile despre evadarea sa.

Nu este primul episod in care un animal este retinut in aceasta tara pentru distribuirea de substante stupefiante. Saptamana trecuta, politia srilankeza a prins un vultur folosit pentru distributia de droguri de mare risc intr-o suburbie a capitalei Colombo. Insula din sudul Asiei duce o lupta inegala cu cartelurile de droguri, care devin din ce in ce mai puternice, presa locala scriind ca politisti si politicieni se afla acum pe statul lor de plata. In luna martie, autoritatile au confiscat o incarcatura de 400 kg de heroina si 100 kg de metamfetamina, in valoare de aproape 34 de milioane de dolari, de pe ambarcatiuni care incercau sa descarce marfa pe o barca de pescuit locala, in apele internationale, la 1.100 km de coasta.