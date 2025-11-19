Campionul, condamnat după ce i-au fost găsite droguri în litiera pisicilor! Fratele său mai mic a fost și el implicat

Boxerul Lee Ingelrest a fost condamnat, la 13 noiembrie, pentru import, vânzare și deținere de droguri. Condamnarea este, însă, cu suspendare, nu cu executare, iar în proces a mai fost implicat și fratele pugilistului.

Sportivului i s-a găsit un pachet de un kilogram de mefedronă în mașină, ascunsă în litiera pisicilor. În vârstă de 26 de ani, Lee Ingelrest a fost subiectul acestui caz în 2023, când oamenii legii au percheziționat mașina sa, un Audi A6.

Lee Ingelrest, trei ani de închisoare cu suspendare

În primă fază, Lee Ingelrest a fost arestat, iar ulterior a fost eliberat, dar instanța a decis să fie monitorizat cu ajutorul unei brățări care i-a fost pusă la picior. După ce a fost eliberat în acest fel, s-a descoperit, în urma cercetărilor, că Lee Ingelrest a condus o operațiune de trafic de droguri, în care a fost implicat și fratele său mai mic.

