Campionul, condamnat după ce i-au fost găsite droguri în litiera pisicilor! Fratele său mai mic a fost și el implicat

Boxerul Lee Ingelrest a fost condamnat, la 13 noiembrie, pentru import, vânzare și deținere de droguri. Condamnarea este, însă, cu suspendare, nu cu executare, iar în proces a mai fost implicat și fratele pugilistului.
Sportivului i s-a găsit un pachet de un kilogram de mefedronă în mașină, ascunsă în litiera pisicilor. În vârstă de 26 de ani, Lee Ingelrest a fost subiectul acestui caz în 2023, când oamenii legii au percheziționat mașina sa, un Audi A6.
Lee Ingelrest, trei ani de închisoare cu suspendare
În primă fază, Lee Ingelrest a fost arestat, iar ulterior a fost eliberat, dar instanța a decis să fie monitorizat cu ajutorul unei brățări care i-a fost pusă la picior. După ce a fost eliberat în acest fel, s-a descoperit, în urma cercetărilor, că Lee Ingelrest a condus o operațiune de trafic de droguri, în care a fost implicat și fratele său mai mic.
În cele din urmă, sportivul și-a recunoscut faptele, printre care și traficul de droguri. Totuși, avocatul său, Thomas Gillis, a avut o pledoarie care l-a ajutat mult în fața judecătorului, precizând că, în timpul pandemiei de COVID-19, clientul pe care l-a reprezentat și-a pierdut și locul de muncă, de docher:
”A făcut o mare greșeală cu consecințe enorme (n.r. – traficul de droguri). Și-a pierdut slujba de docher din cauza asta. Dar, apoi, a apucat cu ambele mâini de oportunitatea pe care i-a oferit-o sistemul judiciar”.
Mașina lui Lee Ingelrest a fost confiscată, dar a plătit și 38.000 de euro
Procurorul a decis că Ingelrest și fratele său trebuie să presteze muncă în folosul comunității, dar judecătorul a considerat că pedeapsa nu este dreaptă. Astfel, boxerul a primit o condamnare de trei ani de închisoare cu suspendare, la fel ca fratele său, care a primit și el o sentință cu suspendare, dar nu este clară perioada de timp.
În plus, Ingelrest a fost nevoit să plătească o sumă totală de 38.000 de euro, din care 8.000 de euro reprezintă amenda. Pentru următorii cinci ani, sportivul are obligația să efectueze periodic analize de urină, iar în urma procesului mașina i-a fost confiscată.
Campion belgian la categoria semigrea, Ingelrest are un palmares de 12 victorii, o remiză și două înfrângeri.