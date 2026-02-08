Roș-albaștrii au nevoie disperată de puncte pentru a obține calificarea în play-off, motiv pentru care Gigi Becali a recurs și la măsuri extreme.

Cum va arăta FCSB în meciul cu Oțelul Galați

Patronul roș-albaștrilor l-a titularizat pe portarul under-21, Matei Popa, astfel încât FCSB să evolueze doar cu jucători de câmp experimentați.

Pentru meciul cu FC Botoșani din etapa precedentă, Gigi Becali a decis să îl lase pe bancă pe Daniel Bîrligea, motivând faptul că Mamadou Thiam este pur și simplu mai bun decât atacantul titular.

Cu toate acestea, conform Fanatik, Bîrligea revine în primul 11 al roș-albaștrilor pentru meciul cu Oțelul Galați. FCSB începe din nou cu Popa în poartă. Linia defensivă va fi alcătuită de Dawa și Duarte în centrul apărării, iar Pantea și Radunovic în flancuri.

La închidere se vor afla Mihai Lixandru și Baba Alhassan, iar în atac se vor afla Miculescu, Olaru și Tănase, în spatele atacantului Daniel Bîrligea.

Echipa de start a lui FCSB în meciul cu Oțelul Galați