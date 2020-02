"A fost doar clickbait!" Mutu, interzis in Japonia din cauza consumului de droguri? Reactie de ultima ora

Mutu n-are emotii ca nu va obtine viza pentru Japonia.

In presa au aparut informatii referitoare la o eventuala interdictie de a calatori in Japonia aplicata pentru Mutu. Selectionerul de la U21 n-are insa niciun fel de emotii. A verificat la ambasada Japoniei si s-a convins ca scandalul consumului de cocaina, care a avut loc in urma cu peste 15 ani, nu-l va afecta.

"Nu sunt expert in legislatia japoneza, dar am intrebat la ambasada, m-am interesat si am confirmare. Ei isi rezerva dreptul de a acorda sau nu viza persoanelor cu cazier, celor cu dosar penal sau acuzati de terorism si alte infractiuni de genul asta. A fost un material clickbait. Titlul a fost total eronat, le-am zis celor care au lansat subiectul ca e o chestie gresita, total eronata. Daca se vor tine Jocurile Olimpice, sunt mari sanse sa fiu acolo", a spus Mutu la PRO X.