Un ciclist a împușcat mortal o pisică, apoi a aflat că era a ministrului: "Nu poate să scape doar cu amendă!"

Echipa a publicat o declaraţie marţi, după ce Tiberi a fost condamnat la o amendă pentru uciderea unei pisici, împuşcând-o cu o armă airsoft.

Ciclistul de 21 de ani şi-a exprimat regretele şi scuzele într-o altă declaraţie, publicată pe Instagram.

"Trek-Segafredo este pe deplin de acord cu amenda şi condamnă abaterea, care constituie o încălcare vădită a codului de conduită al echipei", a reacţionat team-ul american.

Antonio Tiberi a fost amendat cu 4.000 de euro pentru că a împuşcat mortal pisica ministrului Turismului al statului San Marino, Federico Pedini Amati, scrie Reuters.

Questo inqualificabile personaggio uccide un gatto per divertimento. Risiede a San Marino per ragioni fiscali. Non dimenticate il suo nome: Antonio Tiberi. VERGOGNA! @Coninews @giomalago @Federciclismo @Gazzetta_it @CorSport @lazampa @giroditalia pic.twitter.com/DxfBxNMlL5