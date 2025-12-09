Atacantul Thierry Nevers (23 de ani), fost la West Ham United sau Sheriff Tiraspol, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru trafic de droguri.

Extremă cu un singur meci oficial, în care a și înscris un gol, la West Ham, fotbalistul englez a jucat anul trecut pentru Sheriff Tiraspol în Super Liga Moldovei.

Nevers a bifat 10 partide în toate competițiile pentru tiraspoleni, cu 1 gol și 3 pase decisive.

Thierry Nevers distribuia cocaină și se lăuda pe Instagram



”Conform Daily Mail, jucătorul obișnuia să se laude cu activitățile sale infracționale pe rețelele de socializare. Nevers posta pe Instagram videoclipuri rap în care povestea despre vânzarea de droguri.

Potrivit instanței, Nevers, împreună cu complicele său de 50 de ani, Allan Barrass, efectua frecvent călătorii între Lincolnshire și Berkshire, ocupându-se cu distribuția de cocaină.

Ambii și-au recunoscut vina pentru conspirația de livrare a drogurilor. Barrass a recunoscut, de asemenea, posesia unei arme. În urma acestor fapte, Nevers a fost condamnat la trei ani de închisoare, iar complicele său la zece ani”, notează astăzi publicația MoldFootball.

