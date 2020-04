De la minciuni pana la dependenta de sex, droguri si divort! Confesiunile celui mai BOGAT sportiv din lume

Cel mai bogat sportiv din lume face dezvaluiri incredibile despre viata sa.

ger Woods, unul dintre cei mai buni jucatori de golf din istorie si cel mai bogat sportiv din lume, face dezvaluiri incredibile despre viata sa personala.

Povestea lui Tiger este plina de extreme, jucatorul de golf fiind implicat in foarte multe scandaluri pana acum. Capitolul vedeta a fost cel petrecut in 2002, ziua in care imperiul sau a ramas falit. Desi acum zambeste din nou, Tiger povesteste despre o viata petrecuta in tristete, sex si dezamagiri.

In 2002, de Ziua Recunostiintei, Woods se afla cu masina in apropiere de casa sa. Elin Nordengren, sotia faimosului jucator de golf, a iesit din casa si a inceput sa ii distruga masina cu un baston deoarece descoperise infidelitatile lui Tiger, care era mai mult beat si drogat.

"Dupa o reflectie profunda am decis sa ma retrag de golf pentru o perioada nedeterminata. Trebuie sa ma concentrez pe a fi un sot mai bun, un tata mai bun si o persoana mai buna.", a declarat Woods.

In 2010, acesta a recunoscut toate fapele sale si si-a ceru scuze in mod public. "Vreau sa va spun ca regret comportamentul meu iresponsabil si egoist. Am fost infidel si sunt responsabil de toate. Alcoolul nu a avut legatura cu incidentul cu sotia sa. Problema era ca eu tot timpul eram inconjurat de femei si cadeam in ispita. Eram dependent de toate astea", a mai adaugat Tiger Woods.

Tiger Woods este sportivul care a castigat cei mai multi bani de-a lungul carierei sale, intrecandu-i pe Cristiano Ronaldo sau Roger Federer.