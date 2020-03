ULUITOR | Fiica unui legendar fotbalist a fost acuzata de trafic de droguri la doar 16 ani si risca o pedeapsa INCREDIBILA! Prin ce drama trece fostul mare jucator

Fiica unui fotbalist legendar de la Zenit a fost retinuta pentru trafic de droguri.

Ksenia Malafeeva, fiica fostului mare portar al celor de la Zenit, Vyacehslav Malafeev, in varsta de doar 16 ani, a fost retinuta de politie pentru suspiciunea de trafic de droguri, dupa ce a fost prinsa in momentul in care incerca sa vanda pastile ecstasy, potrivt rt.com. Malfeev, ajuns acum la varsta de 41 de ani, traieste o adevarata drama dupa ce fiica sa a fost arestata in Sankt Petersburg. Chiar daca a fost eliberata si este cercetata in libertate, adolescenta nu are voie sa paraseasca orasul si risca o pedeapsa de pana la 15 ani de inchisoare.

Potrivit sursei citate, Ksenia avea o relatie tensionata cu tatal sau, iar luna trecuta aceasta a fugit de acasa: "Nu am avut o legatura stransa cu parintii mei, in ultimii ani. Eu imi castig singura banii. Ei au propria lor viata, eu o am pe amea. Nu am gasit niciun motiv sa raman in familie. Sunt ciudati. Nu le pasa cu cine ma intalnesc si cu cine imi petrec timpul", a spus Kenia la acea vreme.

Vyacheslav Malafeev s-a retras in anul 2016 din fotbal si este o legenda a fotbalului din Rusia. Acesta a jucat in toata cariera sa pentru Zenit, echipa in tricoul careia a strans 436 de meciuri si a castigat 4 titluri de campion al Rusiei, 3 Cupe ale Rusiei, 2 Supercupe ale Rusiei, o Cupa UEFA si o Supercupa a Europei.

