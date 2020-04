Paul Gascoigne spune tot: alcool, droguri si o inima care bate din ce in ce mai greu! Cum si-a ruinat viata

Fostul mare fotbalist englez Paul Gascoigne face dezvaluiri in legatura cu cariera sa.

Desi le-a oferit in cariera multe bucurii fanilor englezi, "Gazza" le-a lasat suporterilor impresia ca nu si-a atins niciodata potentialul maxim. Putea fi mult mai bun, dar s-a luptat cu demoni carora nu le-a putut face fata. Dependenta de droguri si alcool, precum si problemele cu greutatea i-au afectat cariera.

Are 52 de ani, dar figura lui poarta urma urma multor 'razboaie' dintr-o viata tumultoasa.

"Am fost cel mai bun, am castigat 8 titluri la Glasgow, am luat FA Cup, am jucat o Cupa Mondiala. Daca cineva crede ca am avut o carierea proasta, atunci astept sa imi arate pe cineva cu o cariera buna. Multe centre de tratament au spus ca sunt bipolar sau am OCD. Ceea ce sunt cu adevarat e un alcoolic. Nu am nevoie de pastile.", a spus Gascoigne, citat de Marca.

Gazza a fost internat in mai multe randuri la dezalcoolizare, dar a incheiat prin a-si relua obiceiurile proaste.

"In momentul in care sunt convins ca nu voi bea, voi sfarsi prin a bea." a declarat Gascoigne, care de-a lungul carierei a trecut pe la Tottenham, Lazio, Rangers sau Everton.