După ce omul de afaceri din Gruia l-a atacat dur pe fostul antrenor, acuzându-l că „fură curent” și numindu-l „analfabet”, Trică a decis să lămurească situația direct cu finanțatorul ardelenilor.

Totul a pornit de la declarațiile făcute de Trică, care a susținut că Varga ar fi intervenit în alcătuirea echipei la meciul pierdut de CFR cu Dinamo, scor 1-2.

Eugen Trică: „Am pus mâna pe telefon și l-am sunat”

Fostul tehnician al ardelenilor a explicat că a rămas surprins de cuvintele patronului și că, înainte să răspundă public, a preferat să-l contacteze personal.

Fostul mijlocaș al Craiovei și al CFR-ului a mai precizat că nu a apelat niciodată la Varga pentru un loc de muncă și că nu este genul de om care „face plecăciuni” pentru un post.

„Am rămas și eu stupefiat de declarațiile lui Neluțu Varga la adresa mea, cum că fur curent, cum că sunt nebun! Eu ceea ce spun în aparițiile TV îmi asum cu vârf și îndesat! Când apare ceva despre mine sau se găsește cineva să mă atace grosolan, înainte să dau un drept la replică, sun persoana respectivă să lămuresc lucrurile.

Neluțu sau Taty, cum îi spun și eu, mi-a zis că fur curent și că el, fiind plecat în Africa de ceva vreme, de echipă se ocupă domnul Mureșan! Noi ne cunoaștem din 2008 și avem o relație specială.

I-am spus că nu am apelat niciodată la el să mă pună antrenor. Cum să mor de foame? De foame nu o să moară nimeni pentru că de mâncare, haine, și toate cele, are grijă Dumnezeu.

Nu am fost, nu sunt, și nu voi fi genul de om să fac plecăciuni în fața nimănui pentru un job. Marea majoritate a oamenilor mă cunosc foarte bine și știu despre ce vorbesc.

Așa că, în orice apariție TV pot spune ceea ce văd și ce gândesc, pentru că este părerea mea și îmi asum în totalitate!”, a spus Eugen Trică, citat de Fanatik.

Eugen Trică, în prezent liber de contract, a avut trei perioade la CFR Cluj: în 2013, 2015 și între 2018-2019, când a fost șef al departamentului de scouting.

