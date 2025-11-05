Daniel Pancu a susținut prima conferință de presă pentru CFR Cluj. Antrenorul în vârstă de 48 de ani a fost însoțit de președintele din Gruia, Iuliu Mureșan.

Primele declarații ale lui Daniel Pancu din postura de antrenor al CFR.

După ce a dedicat un moment regretatului Emeric Ienei, Daniel Pancu a vorbit despre probleme cu care se confruntă clubului din Gruia, despre golgheterul Louis Munteanu, dar și despre cum poate întoarce soarta echipei din Ardeal.

„În primul rând, este o onoare pentru mine să antrenez cea mai titrată echipă din fotbalul românesc în ultimii 20 de ani și cred că e valabil pentru orice tip de antrenor.

Mulțumesc celor din conducere că s-au gândit la mine. Îmi doream de mult să fac acest pas și să-l fac la o echipă foarte importantă din fotbalul românesc, pentru că după experiența asta de la echipa națională, după cum știți, cariera mea a început de jos: Liga 3, Liga 2, Liga 1, U20, U21 – dacă era cursul normal, urma echipa națională mare. Ca jucător m-am simțit foarte bine între campioni și am jucat cu mulți campioni, atât în România, cât și în străinătate.

Consider că CFR este un club de campioni unde cred că mă potrivesc și o să încerc să mă adaptez cât mai repede, în mod natural și firesc. Le mulțumesc celor din conducere că s-au gândit la mine. Mai departe, eu trebuie să am grijă să redresez această echipă cu jucători foarte buni. Asta a fost primul motiv pentru care am acceptat, așa de departe de la televizor sau cât am fost selecționer. Am venit de câteva ori la Cluj. Din punctul meu de vedere, lotul CFR-ului este cu siguranță unul dintre primele 6 echipe ale campionatului.

În viața asta de antrenor, să fii mereu cu bagajele la ușă e valabil rău de tot. Deci, 2 luni și jumătate m-am plimbat cu câinele, am fost pe unde am vrut eu prin Europa, am mai fost la niște televiziuni, a fost așa un telefon pentru un manager. Dar în ziua asta când m-a sunat CFR-ul, au mai fost 3 telefoane – că asta e viața noastră. Decizia a fost simplă din punctul meu de vedere. În momentul în care te uiți la un lot de jucători, trebuie să fii compatibil.

„Cunosc doar patru jucători!”

Cunosc patru dintre ei, doar patru jucători, iar restul sunt mulți dintre ei campioni, jucători importați din străinătate. Decizia a fost ușoară. Mai departe, că e o perioadă grea, complicată cum au mai fost, dar nu ca asta în clasament, că aici e dureros. Noi nu am făcut nici măcar un punct pe etape. Parcursul nostru ar trebui să fie unul de excepție pentru a ajunge acolo unde ne este locul. Sunt perioade în istoriile echipelor negre, dar parcă aici s-au adunat foarte multe lucruri: au fost meciuri pierdute pe final, dar nu putem să dăm vina doar pe noroc sau pe ghinion. Fiecare antrenor are modul lui de a vedea fotbalul. Am vorbit cu băieții zilele astea, va trebui să schimbăm ceva, fiindcă acest club, cultura lui de campion cu campionate câștigate în urma unui joc direct, eficient, cu jucători foarte buni, puternici, trebuie să găsim o soluție să alternăm, fiindcă nu mai sunt majoritatea pe profilul celor care au câștigat campionate.

Foarte greu. Aș fi intervenit cumva, dar nu am niciun control. Am avut experiență și la echipa națională de tineret, știți foarte bine că am fost suspendat 2 jocuri. Singura mea discuție cu jucătorii a fost în ziua meciului, legată de energie și de orgoliul lor.

Eu am mai trecut de 2 ori ca jucător: o dată cu Rapid chiar am retrogradat, am mai avut și la Beşiktaş în serie. Când ajungi în mlaștina asta de la coada clasamentului, se iese foarte greu. Toată lumea are impresia că suntem valoroși, că batem, dar foarte greu se iese din situația asta. Nu joacă numele, trebuie să demonstrăm totul pe teren și cred că vom urca și în clasament.

Nu cred că e doar o problemă mentală. În fiecare joc, dar în fiecare joc, CFR a avut șansa să se ducă la 2 goluri diferență și nu a făcut-o. E factorul cel mai important pentru mine. Nu mai e niciun secret, sunt niște recorduri. Mulți ar spune să te uiți la partea defensivă, eu mă uit cum să dăm al doilea și al treilea gol, acolo.

Din ce știu, probleme au mai fost la CFR și s-au rezolvat. Exact lucrul ăsta mi l-a transmis patronul în prima zi: nimeni nu a plecat neplătit de la Cluj. Mă gândesc foarte puțin la partea asta. Nu sunt absurd, dar dacă cineva e lipsit de energie sau își caută un alibi că nu e plătit, cu mine are o problemă. Să știe lucrul ăsta. Ar trebui să fie cu toții sinceri. Dar nu cred că va fi cazul.

Discuția lui Daniel Pancu cu Louis Munteanu

(n.r. – Louis Munteanu) Îl cunosc foarte bine. Am discutat ieri sau alaltăieri cu el. Ce i s-a întâmplat lui nu am mai văzut, pentru că un jucător de 22 de ani, chiar dacă era golgheterul României, a fost supus unei presiuni. Nu e ușor să auzi în fiecare zi că pleci în stânga, pleci în dreapta, rămâi la Cluj, ai dat nu știu câte goluri, echipa națională o prinzi, nu o prinzi. Mental, cred că și pentru unul de 30 e greu. Mesajul meu pentru el a fost scurt: să nu se mai accidenteze. De fapt, cred că cea mai mare problemă a lui a fost pregătirea de vară și inconstanța din pregătire. Trebuie să aibă foarte mare grijă să nu se accidenteze până la iarnă. Asta a fost soarta, cu toții avem de învățat, e mult mai puternic ca înainte. Iar începând de duminică să revină și să ne ajute cum a făcut-o minunat în sezonul trecut”, a spus Daniel Pancu la conferința de presă.

