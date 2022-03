"Stați, domnule, vreau să plătesc!" Ce a pățit Răzvan Raț cu câteva agenții imobiliare 

Răzvan Raț, fostul căpitan al naționalei, e legat sufletește de Ucraina, țară în care a cunoscut mari succese pe plan sportiv, altături de foștii săi colegi de la Șahtior Donețk, grupare patronată de miliardarul Rinat Ahmetov, care a apărut de mai multe ori cu mesaje puternice, de la izbucnirea războiului.

Deschis mereu să ajute - și s-a văzut în perioada pandemiei de coronavirus când și-a pus la dispoziție hotelul - Răzvan Raț (40 de ani) s-a ocupat și în ultimele săptămâni să aibă grijă de refugiații din Ucraina. La televiziunea Digi Sport, fostul internațional a povestit și de ce obstacole s-a lovit în încercarea sa de a pune totul la punct pentru persoanele care au ajuns în România.

”Sunt niște oameni relocați de la corporația din Ucraina, care vor să organizeze o școală privată aici. Aveau nevoie de anumite contacte, de oameni care să-i ajute. Cam asta fac de trei săptămâni. Aseară, pe la 23:00, căram baraje pentru niște prieteni pe care i-am relocat dintr-un apartament al meu în altul. Am găsit foarte greu o altă locație, pentru că aveau animale de companie și oamenii, agenții, proprietarii, reacționau foarte rău.

În altă ordine de idei, am avut foarte multe telefoane și agenții... Pe mine m-a surprins răutatea românilor, unora dintre români. Sunam și spuneam că avem nevoie de un apartament sau o casă, ziceau 'să nu veniți cu ucraineni''. Zic 'stați, domnule, că plătesc!'. Ziceau 'Domnule, nu vrem să auzim de ucraineni'. Și nu unul! Din contră, au fost foarte mulți, cel puțin pentru ultimii pe care i-am relocat, am căutat trei săptămâni”, a povestit Răzvan Raț, potrivit digisport.ro.

"Nu am găsit o locație printr-o agenție, am găsit-o accidental, soția mea a trecut pe lângă o casă și era de închiriat. Proprietara avea câini într-o casă alăturată, datorită acestui lucru am reușit. Unii au zis că nu vrem ucraineni, nu vrem să auzim. Alții spuneau că trebuie să-i semneze un contract de un an”, a mai spus Răzvan Raț, pentru sursa mai sus citată.

Căpitanul celor de la FC Voluntari, Igor Armaș, a spus ieri că locuiește într-un bloc din Capitală în care stau și doi fotbaliști importanți din Ucraina, mijlocașii Sergiy Sydorchuk (30 de ani, Dinamo Kiev) și Taras Stepanenko (32 de ani, Șahtior).