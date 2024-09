Ion "Jean" Vlădoiu (55 de ani) a jucat pentru FC Argeș (1987-1990, 2002, 2003), Steaua (1991-1993, 1995-1996, 2000-2001), Rapid (1994-1995), FC Koln (1996-1998), Dinamo (1998-1999), Kickers Offenbach (2000), Universitatea Craiova (2002) și UTA Arad (2004). Are 28 de selecții și două goluri pentru echipa națională a României.

În palmaresul său se găsesc trei titluri de campion în Divizia A (1992-1993, 1995-1996, 2000-2001), Cupa României (1991-1992, 1995-1996) și Supercupa României (1995), dar și titlul de golgheter al campionatului (1995-1996 / 25 de goluri). El a fost antrenor la FC Snagov, FC Național, Dinamo (secund) și FC Argeș, dar și manager general al piteștenilor sau responsabil de relaţia cu fanii echipei naționale în cadrul FRF.

Acesta a lucrat ultima dată în conducerea lui FC Argeș, de unde a plecat în decembrie 2022, iar acum ocupația sa principală o reprezintă tranzacțiile imobiliare.

"Mai facem câte o căsuță, mai vindem câte un teren"

"În decembrie se fac doi ani de când am terminat cu FC Argeș. Am mai avut o discuție cu cei de la Buzău, dar nu s-a ajuns la nimic concret. Sunt acasă, mă ocup de familie, de alte lucruri. Mi-e dor de fotbal, dar în Pitești e foarte greu să fac o școală de fotbal, pentru că acolo sunt deja foarte multe echipe de juniori.

În București e altă situație, pentru că e un oraș mult mai mare, poate că m-aș fi implicat într-un asemenea proiect, dar m-am mutat la Pitești. Am exemplul lui Constantin Schumacher, care are o școală frumoasă de fotbal, dar trebuie să vină cu bani de acasă. El o face de plăcere, nu e o afacere.

"Eu cred că e mai greu în fotbal decât în imobiliare"

În rest, ne ocupăm de afaceri, mai facem câte o căsuță, mai vindem câte un teren. Cu asta am supraviețuit și când lucram la Federație. Dacă ar trebui să se teamă Gigi Becali de concurență? Doamne ferește, nu suntem noi de nivelul ăla. Noi facem ca să supraviețuim. Nu avem cum să ajungem la nivelul lui nea Gigi, el e în Champions League-ul imobiliarelor.

Eu cred că e mai greu în fotbal decât în imobiliare. În imobiliare e ușor să cumperi, să construiești și să vinzi. E mult mai ușor. În fotbal e greu, pentru că trebuie să ai rezultate. Dacă lucrezi și cu oameni care nu înțeleg de înseamnă performanța și nu au răbdare, ce să... Aproape toți cei din fotbalul românesc se grăbesc foarte tare, nu avem răbdare, vrem rezultate peste noapte. Dacă dăm niște bani, vrem să câștigăm imediat campionatul sau să jucăm mereu în play-off. Și vorbesc de echipe de provincie, nu de cele care au avut constanță în rezultate în ultimii ani.

"Eram prea relaxat, aveam nevoie de stres"

A fost o plăcere pentru mine să lucrez doi ani de zile la Pitești. Am avut niște trăiri incomparabile cu ce am trăit la Federație. Eram prea relaxat, i-am zis lui Belodedici că mă duc la un club, că am nevoie de stres, am nevoie să albesc mai repede. Și așa a fost. Nu îmi pare rău, așa face lucrul acesta din nou, fără niciun regret. Stresul e bun, dacă ești obișnuit cu el. Mai rău a fost pentru cei de lângă noi, pentru că în momentele grele au cedat, au vrut să facă repede schimbare. Antrenorul să fie dat afară, aducem altul.

Am încercat la Pitești cu 'Domn' Primar, eu zic să ne mai lăsați un pic, să ne mai gândim'. Și doi ani de zile chiar a fost bine, cu Andrei Prepeliță antrenor. Pentru FC Argeș, să joci în play-off, după ce luasem echipa de pe ultimul loc, la 11 puncte de următoarea echipă. Aș vrea să ajungă din nou acolo, dar e greu. Și baza sportivă a fost rasă. Eu nici nu mai calc pe la stadion, pentru că nu au început lucrările nici acum. E păcat, echipa mare se antrenează la Albota și joacă la Mioveni, grupele de juniori sunt dispersate. Sper să înceapă construcția cât mai curând", a precizat Vlădoiu pentru Sport.ro.

