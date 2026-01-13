Petit Bar Gang e suspectată că vrea să se extindă pe teritoriul controlat de familia Orsoni

Principalii suspecți ai procurorilor din Corsica pentru asasinarea lui Alain Orsoni sunt membrii clanului interlop Petit Bar Gang, care este considerată cea mai puternică organizație criminală regională și care a preluat inițiativa de la mult mai temutul Gang de la Brise de Mer (U Gang di a Brezza di u Mare). Aceasta ar vrea să se extindă în sudul insulei, unde familia Orsoni deține controlul.

Petit Bar Gang a mai încercat să-l asasineze pe Alain Orsoni, în 2008, dar și pe Guy Orsoni, fiul și moștenitorul acestuia, în 2018. Membrii săi au fost trimiși în judecată pentru uciderea avocatului Antoine Sollacaro, care îi reprezentase cu succes pe Yvan Colonna și Alain Orsoni, în ciuda avertismentelor primite, și a mai fost suspectă pentru lichidarea lui Antoine Nivaggioni și Jacques Nacer, doi dintre apropiații lui Orsoni.



Gruparea practică traficul de droguri, escrocheria, jocurile de noroc, cămătăria, spălarea de bani, extorcarea, darea de mită, frauda, corupția, administrarea hotelurilor, cluburilor de noapte și cazinourilor, în Franța (Corsica, Marsilia, Paris), Italia, Luxemburg, Malta, Elveția și Hong Kong. Este condusă de Jacques "Tahiti" Santoni, care este tetraplegic de la un accident de motocicletă suferit în 2003 și primește o indemnizație de invaliditate, din acest motiv scăpând de mai multe procese penale.



Alain Orsoni, împușcat la înmormântarea mamei sale

Alain Orsoni (71 de ani), omul care a condus clubul AC Ajaccio în perioada în care Adrian Mutu evolua pe insulă, a fost ucis cu sânge rece în jurul orei 17:30, de un lunetist, chiar în timp ce participa la funeraliile mamei sale. Fostul lider naționalist și personaj extrem de influent în Corsica a căzut secerat de gloanțe în cimitirul din Vero, acolo unde o conducea pe ultimul drum pe mama sa, Marinette Orsoni.



Potrivit informațiilor apărute în presa franceză, modul de operare a fost unul militar. Orsoni a fost ținta unui trăgător de elită ascuns, care l-a lovit mortal pe fostul președinte al celor de la AC Ajaccio în plină ceremonie funerară, sub privirile preotului și al rudelor sale. Victima a decedat pe loc, nemaiputând fi resuscitat.



Orsoni a fost lider al Mișcării pentru Autodeterminare (MPA) în anii '90, considerată de Franța paravanul legal pentru mult mai periculosul Frontul Național de Eliberare a Corsicii. Acesta supraviețuise deja unei tentative de asasinat, în decembrie 2008, când mașina sa a fost ciuruită de gloanțe pe centura rutieră a orașului Ajaccio.

El a fost printre suspecții reținuți de poliția franceză și ulterior condamnat (decizie schimbată la recurs), pentru un atac cu mitralieră asupra ambasadei Iranului la Paris, în 1980. Fratele său, Guy, fusese răpit și ucis în 1983, în ceea ce a părut o reglare de conturi într-o afacere cu droguri, în timp ce fiul său, numit tot Guy, a scăpat la limită de asasinare, în septembrie 2018.

Foto - Getty Images

