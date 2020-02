BREAKING NEWS | Craiova isi aduce fundas cu experienta in Ligue 1! Transfer de ultima ora facut de olteni pentru lupta la titlu

Craiova a ajuns la o intelegere cu un fundas francez.

Craiova a ajuns la o intelegere cu Claude Dielna. Potrivit fanatik, oltenii l-au adus pe fundasul francez de 32 de ani dupa ce transferul lui Marius Constantin de la Gaz Metan a picat.

Dielna a evoluat in ultimul sezon pentru Portland Timbers, in MLS. Fundasul are 22 de meciuri in Ligue 1 pentru Ajaccio, in sezonul 2013/2014, cand a fost coleg cu Adi Mutu.

Dielna a mai jucat in Liga 1 la Dinamo, in perioada februarie - iunie 2017, cand a reusit sa imbrace tricoul "cainilor" in 12 partide.

Cota de piata a fotbalistului este de 500.000 de euro, conform transfermarkt. La Craiova va veni sub forma de jucator liber de contract.