Asasinat! Președintele clubului unde a antrenat Florin Bratu și de unde l-a adus Dinamo pe Devis Epassy a fost împușcat mortal Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Tragedie în fotbalul cipriot.

Stavros DemosthenousKarmiotissaFlorin BratuDevis Epassyrazvan gradinaru
Preşedintele unui club de fotbal din divizia a doua cipriotă a fost împuşcat mortal vineri în oraşul Limassol, a declarat poliţia, potrivit Reuters.

Victima, identificată de poliţie ca fiind Stavros Demosthenous, în vârstă de 49 de ani, era preşedintele clubului de fotbal Karmiotissa FC. 

Nişte agresori necunoscuţi au deschis focul asupra lui în faţa casei sale, iar el a murit în timp ce fiul său îl ducea la spital.

Stavros Demosthenous de la Karmiotissa a fost asasinat

Karmiotissa a jucat în prima divizie în sezonul trecut şi a retrogradat în divizia a doua. De la înfiinţarea sa în 1979, clubul a jucat în mare parte în diviziile inferioare, scrie news.ro.

La Karmiotissa a jucat în ultimii ani Răzvan Grădinaru. De asemenea, Florin Bratu a antrenat echipa în 2023, iar Dinamo l-a transferat de aici în vară pe portarul titular Devis Epassy.

Decesul a fost confirmat în urmă cu un minut de clubul cipriot:

Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori
Ce au făcut Dinamo și Steaua la debutul în grupele Euro Cup. Pentru dinamoviști urmează duelul cu Barcelona!
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Ungurii, cu ochii pe România, Oli „fierbe“, iar „Reghe“ e prins în haosul din Kenya
Olandezii au dezvăluit cum a ajuns, de fapt, Dennis Man la PSV: ”Asta i-a forțat pe cei din Eindhoven să-l aducă”
Becali aruncă „bomba“: Varga pune la CFR un președinte „abonat“ la titlu. „E meseriaș!“
Alexandru Urzică de la Dinamo, 6 medalii de aur la Campionatul Național! Băiatul lui Marius Urzică nu are rival în România
Cum arată ultimele meciuri dintre Dinamo și Rapid. Duminică are loc main event-ul etapei!
Reacția ucrainenilor după ce Vladislav Blănuță și-a donat tot salariul forțelor armate

Informație de ultimă oră despre decesul lui Ricky Hatton. Fostul mare boxer s-a spânzurat

Luka Modric revine la Real Madrid

Florin Niță i-a stors de bani pe arabi: cât a primit după ce a câștigat litigiul cu Damac

Musi a primit rezultatul! Ultimele vești înainte de Dinamo - Rapid

Sătul de critici, tatăl lui Lisav Eissat a răbufnit: "A vrut să joace pentru Israel, dar Israelul ce a făcut? Pentru mine nu are sens!"



Becali aruncă „bomba“: Varga pune la CFR un președinte „abonat“ la titlu. „E meseriaș!“
Real Madrid l-a încărcat pe Mbappe cu o ”bestie” de 100.000€: Cum arată noul bolid al francezului, care nu are însă permis!
Olandezii au dezvăluit cum a ajuns, de fapt, Dennis Man la PSV: ”Asta i-a forțat pe cei din Eindhoven să-l aducă”
Ungurii au urmărit Csikszereda - CFR Cluj și l-au descris pe Louis Munteanu în doar două cuvinte
Islam Slimani a lăudat trei jucători din Superliga: ”Pot avea cariere frumoase”
Ciuca bătăilor, selecționer pentru viitoarea adversară a României! Și-a dat demisia de la club
Dezvăluire surprinzătoare: ”Am negociat eu cu Florin Niță”
Rezultatele din turul 2 din Cupa României: CS Dinamo și Florin Bratu sunt OUT, Fetița și Balaur au câștigat cu 15-0 + foarfecă de senzație la Poli Timișoara!
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
De la Dinamo, la Mondiale: starul lui Kopic joacă un meci uriaș, în noiembrie
Capul Verde a devenit oficial cea mai mică țară calificată la un Campionat Mondial de fotbal!
stirileprotv Ce salariu avea comandantul Spitalului Militar, acuzat de corupție. Prima femeie medic general, decorată cu înalte distincții

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

stirileprotv Trump face o dezvăluire despre Putin: ”Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele”

stirileprotv Regina Camilla, apariție plină de eleganță la un eveniment organizat la Westminster Abbey. GALERIE FOTO

