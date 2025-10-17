Nişte agresori necunoscuţi au deschis focul asupra lui în faţa casei sale, iar el a murit în timp ce fiul său îl ducea la spital.

Victima, identificată de poliţie ca fiind Stavros Demosthenous , în vârstă de 49 de ani, era preşedintele clubului de fotbal Karmiotissa FC.

Preşedintele unui club de fotbal din divizia a doua cipriotă a fost împuşcat mortal vineri în oraşul Limassol, a declarat poliţia, potrivit Reuters.

Karmiotissa a jucat în prima divizie în sezonul trecut şi a retrogradat în divizia a doua. De la înfiinţarea sa în 1979, clubul a jucat în mare parte în diviziile inferioare, scrie news.ro.

La Karmiotissa a jucat în ultimii ani Răzvan Grădinaru. De asemenea, Florin Bratu a antrenat echipa în 2023, iar Dinamo l-a transferat de aici în vară pe portarul titular Devis Epassy.

Decesul a fost confirmat în urmă cu un minut de clubul cipriot:

