Lumea sportului a reacționat după tentativa eșuată de asasinat asupra lui Donald Trump: "Dumnezeu i-a salvat viața"

Donald Trump, în vârstă de 78 de ani, s-a ales doar cu o sperietură după atac și cu fața însângerată de glonțul care i-a atins urechea.

În urma incidentului, unele dintre cele mai mari vedete ale sportului au reacționat condamnând actele și arătându-și sprijinul lui Trump.

"Violența nu ar trebui să-și găsească locul pe acest pământ. Mă rog pentru președintele Trump și familia sa. Îi doresc să se recupereze rapid" - Bryson DeChambeau.

Violence deserves no place in this world. Praying for President Trump and his family. Wishing for a speedy recovery. — Bryson DeChambeau (@b_dechambeau) July 13, 2024

"Nu-mi pasă dacă îl iubești sau urăști pe președintele Donald Trump, nu este timpul potrivit să vorbim despre politică. Rugați-vă pentru el, familia sa și toți cei care au fost afectați de atacul de astăzi" - Robert Griffin III.

I don’t care how much you love or hate President Donald Trump, now is not the time to play politics. Pray for him, his family and anyone else impacted by today’s shooting. — Robert Griffin III (@RGIII) July 13, 2024

"Doamnelor și domnilor... președintele Donald Trump" - Sauce Gardner.

"Dumnezeu i-a salvat viața lui Donald Trump astăzi" - Enes Kanter.

God saved the life of Donald Trump today! pic.twitter.com/BkdDB4DCDF — Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom) July 13, 2024

"Am rămas fără cuvinte. Nu poate fi mai rău. L-am susținut mereu pe acest om. Această poză spune totul (Trump însângerat cu pumnul ridicat deasupra capului, n.r.). Americanul furios este aici și nu sunteți pregătiți pentru asta" - Roger Clemens.

Speechless right now. Could not be more mad. I stand for this man. This picture says it all. The angry American is here and yall aren’t ready for it. pic.twitter.com/lN23VfHmT9 — Roger Clemens (@rogerclemens) July 13, 2024

Mulți alți oameni din lumea sportului i-au transmis mesaje de susținere lui Donald Trump.

Atacatorul ar fi fost împușcat

Atacatorul şi un trecător au fost ucişi, iar alţi doi spectatori au fost grav răniţi.

"Am fost lovit de un glonţ care mi-a străpuns vârful urechii drepte", a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

"Suntem aproape de identificarea" persoanei care l-a împuşcat pe Donald Trump, a declarat oficialul FBI Kevin Rojek, adăugând că nu vor fi oferite detalii suplimentare.