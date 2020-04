Salvat momentan de coronavirus. Dosarul penal al lui Mircea Sandu, amanat cel putin pana in luna mai 

Fostul presedinte al FRF este acuzat de DNA ca ar fi primit cu titlu de mita, suma de 724.000 lei.

In iunie 2019, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au finalizat cercetarile si au trimis spre judecare dosarul in care Mircea Sandu, fostul presedinte al FRF, este acuzat de luare de mita. Fostul fotbalist si oficial federal este acuzat ca ar fi primit suma de 724.000 de lei, cu titlul de mita, din partea a doua persoane fizice, una fiind reprezentanta unei societati de avocatura, pentru ca FRF sa incheie doua contracte de asistenta juridica, parafate la data de 20 octombrie 2009. Pe baza acestor contracte, respectiva firma de avocatura ar fi incasat, doi ani mai tarziu, de la FRF, suma de 11.705.626 lei.

Dosarul 5776/3/2020, a fost inregistrat pe 28 februarie 2020 la Sectia I Penala - Camera Preliminara / Fond Penal, cu Mircea Sandu ca „intimat” (persoana chemata in judecata in fata instantei de apel sau de recurs prin folosirea caii de atac de catre partea adversa ori de procuror) si cu sotia acestuia, Elisabeta Sandu ca „revizuent” (cel care introduce o cerere de revizuire a unui proces). Pe data de 10 aprilie 2020, procesul a fost „suspendat de drept in baza art. 43 alin. 2 din Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/16.03.2020, privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei pe toata perioada starii de urgenta”, asa cum se anunta pe portalul Tribunalului Bucuresti. Practic, procesul a fost amanat pana la ridicarea starii de urgenta introdusa dupa izbucnirea crizei Covid-19 in Romania.

Ce transmitea comunicatul dat de DNA in privinta dosarului lui Mircea Sandu:

„Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

SANDU MIRCEA, la data faptelor presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita,

SANDU ELISABETA, sotia primului, sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la luare de mita.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

La data de 2 octombrie 2009, inculpatul Sandu Mircea, in calitate de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, beneficiind de ajutorul sotiei sale Sandu Elisabeta, a primit cu titlu de mita, suma de 724.000 lei, de la doua persoane fizice, una fiind reprezentanta unei societati de avocatura.

Banii respectivi au fost primiti de inculpat pentru ca Federatia Romana de Fotbal sa incheie cu societatea de avocatura doua contracte de asistenta juridica, aspect materializat prin semnarea celor doua documente la data de 20 octombrie 2009.

In baza acestor contracte, in cursul anului 2011, societatea de avocatura a obtinut de la Federatia Romana de Fotbal suma de 11.705.626 lei.

In cauza s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului penal asupra unor bunuri imobile ce apartin celor doi inculpati. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”.

CE PROBLEME A MAI AVUT MIRCEA SANDU

In iunie 2017, Mircea Sandu si Dumitru Dragomir au fost achitati de magistratii Curtii de Apel Bucuresti, in dosarul dezafilierii clubului FCU Craiova, dupa ce, cu un an inainte, cei doi fusesera condamnati la trei ani de inchisoare cu suspendare si 100 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii si obligati sa plateasca fiecare o amenda penala de 80.000 de lei si daune catre Adrian Mititelu si clubul oltean, in solidar cu FRF si LPF, de 220 de milioane de euro. In mai 2017, presa anunta ca procurorii DIICOT il acuzau pe Sandu si alte trei persoane de constituire a unui grup infractional organizat, spalare de bani si delapidare. Potrivit anchetatorilor, in perioada 2009-2010, Federatia Romana de Fotbal ar fi fost prejudiciata cu 740.000 de euro. Acesti bani, folositi la constructia bazei sportive de la Buftea, ar fi fost scosi cu facturi false, prin supraevaluarea materialelor folosite. Alaturi de el, alte trei persoane, printre care si ginerele sau, Ziv Tetelman, cuscrul sau, Puiu Tetelman, si Bogdan Petculescu, au fost puse sub acuzare.