Vesti foarte bune din Italia! Dybala si Rugani s-au vindecat de coronavirus! Cei doi fotbalisti au scapat de tragicul virus

Sunt trei jucatori la Juventus depistati pozitiv cu noul virus, iar doi dintre ei s-au vindecat deja.

Rugani a fost primul jucator din Serie A depistat pozitiv, iar Dybala si Matuidi au avut aceeasi soarta, dintre jucatorii lui Juventus. Astazi au venit vesti foarte bune din Italia, iar argentinianul Dybala si italianul Daniele Rugani au fost testati negativ, potrivit Gazzetta dello Sport.

Primele analize pentru cei doi jucatori au iesit negative si se asteapta a doua serie de rezultate. Dybala a declarat cum se simtea dupa ce s-a imbolnavit: "Respiram cu greutate, mi se taia rasuflarea dupa 5 minute, nu mai aveam aer daca voiam sa ma pregatesc fizic. Ma durea tot corpul, toti muschii ma dureau."

Dybala joaca la Juventus din 2015, pentru care a inscris aproape 100 de goluri in peste 210 partide. A reusit sa castige Serie A in fiecare sezon de la venirea sa la echipa. Rugani a venit in aceeasi perioada cu Dybala, insa nu a reusit sa stranga atatea meciuri pentru "Batrana Doamna", reusind 7 goluri la actuala echipa.