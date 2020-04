Momentul EMOTIONANT cand un patron isi plateste angajatii pentru ultima oara, cu lacrimi in ochi: "Sunt ultimii mei bani!" 

Pandemia de coronavirus a dus la o criza economica serioasa, motiv pentru care multe afaceri au de suferit.

Este si situatia lui Ramon Sesma Coronado, patron a doua restaurante si o firma de contabilitate din Mexic, care avea in subordine 80 de angajati, dupa cum scrie elcomercio.pe.

Patronul a fost nevoit sa ia masuri din cauza pandemiei si si-a anuntat angajatii ca afacerea pe care a construit-o in 30 de ani este distrusa si nu le mai poate plati salariile.

Acesta s-a filmat in timp ce le dadea vestea angajatilor, cu lacrimi in ochi, vizibil indurerat de situatia in care se afla si de oamenii pe care ii lasa fara loc de munca.

"Ma doare sufletul sa le spun ca este ultima data cand ii pot plati, deoarece ar fi o iresponsabilitate sa ii platesc in continuare, deoarece atunci cand se va incheia pandemia, nu va mai exista o firma la care sa se intoarca", a spus Ramon Sesma Coronado.

