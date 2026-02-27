Sursă FOTO: AAT

Leonardo Aboian a recunoscut că trucat meciuri! Suspendarea incredibilă

Jucătorul de tenis argentinian Leonardo Aboian a fost suspendat timp de şase ani şi nouă luni după ce a recunoscut că a participat la trucarea unor meciuri între 2018 şi 2025, a anunţat vineri Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA), scrie DPA.

ITIA a declarat că Aboian, în vârstă de 27 de ani, a fost găsit vinovat de 30 de încălcări ale regulilor şi amendat cu 40.000 de dolari, 25.000 de dolari fiind cu suspendare.

Agenţia a precizat că Aboian, care se clasa la un moment dat pe locul 229 ATP, a recunoscut că a trucat opt dintre meciurile sale de simplu şi dublu la turnee ITF World Tennis Tour şi ATP Challenger de nivel inferior.

''Jucătorul a recunoscut toate acuzaţiile ITIA, inclusiv facilitarea pariurilor, manipularea rezultatului, primirea de bani pentru a nu juca la forma maximă, nerespectarea obligaţiilor de raportare a tentativelor de corupere'', a precizat ITIA.

Interdicţia începe retroactiv, odată cu suspendarea sa provizorie, la 19 septembrie 2025, şi se aplică până la 18 iunie 2032.

Ultimul turneu oficial al lui Aboian a fost la Villa Maria Challenger în Cordoba (Argentina), în luna septembrie 2025. A fost eliminat în turul al doilea la simplu, iar la dublu alături de fratele său Valerio a pierdut în meciul din optimi.

Cazul lui Aboian este unul dintr-o serie de incidente care implică jucători de tenis argentinieni în anii recenţi, care au zguduit credibilitatea şi încrederea sportului în ţara din America de Sud.

Cele mai recente cazuri au apărut la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, când Sofia Luini a fost sancţionată de ITIA cu trei ani de suspendare şi Melina Ferrero a primit o suspendare de şapte ani. Potrivit La Nacion, agenţia a confirmat faptul că jucătoarele au fost legate de un caz de încălcare a legii care implicau o organizaţie de aranjare de meciuri în Belgia.

Înaintea celor două femei, şi alţi reprezentanţi ai tenisului au fost, de asemenea, pedepsiţi. În anul 2018, Nicolas Kicker a primit trei ani de suspendare, dar ulterior a fost pedeapsa redusă la doi ani şi opt luni. Patricio Heras a primit o suspendare de trei ani, iar Federico Coria a primit două luni pentru că nu a anunţat o încercare de mituire.

În 2021, Franco Feitt a primit suspendare pe viaţă, iar Nicolas Arreche a primit o suspendare de patru ani. Anul trecut, Agustin Torre a fost suspendat cinci ani după ce a fost dovedit că a acţionat ca intermediar între organizaţii criminale. Toate sancţiunile au vizat încălcări ale Programului Anticorupţie în Tenis.

Agerpres