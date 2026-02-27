Hansi Flick, antrenorul formației FC Barcelona, ​​a participat vineri la o conferință de presă premergătoare meciului de campionat cu Villarreal și a fost întrebat despre partida din optimile de finală ale Ligii Campionilor cu Newcastle.

Reacția lui Hansi Flick după ce și-a aflat adversara din optimile UCL

Antrenorul german a amintit meciul pe care l-au jucat catalanii pe St. James' Park în grupa unică, pe care l-au câștigat cu o dublă a lui Rashford (1-2), dar a precizat și că elevii săi vor trebui să aibă cea mai bună formă pentru a se califica în sferturile de finală. Flick a apreciat că Newcastle este o „echipă fantastică”.

„Fiecare meci este important și nu este ușor. Aceasta este Liga Campionilor. Newcastle are o echipă fantastică. Am văzut asta în meciurile recente, dar și când am jucat acolo.

Nu va fi ușor. Pentru mine, trebuie să-ți respecți întotdeauna adversarul. Toți vrem să ajungem în finală și Newcastle luptă și ea pentru asta.

Flick: „Trebuie să jucăm și să respectăm fiecare adversar”

Ați văzut parcursul nostru, împotriva cui am putea juca? Fiecare echipă care joacă în această rundă a Ligii Campionilor are multă calitate. Apoi am putea avea Tottenham sau Atletico.

Trebuie să jucăm cel mai bun fotbal al nostru în Liga Campionilor. Este bine să avem această oportunitate, dar mai întâi trebuie să jucăm și să respectăm fiecare adversar”, a declarat Hansi Flick, citat de Mundo Deportivo.

Barcelona este favorită la calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, dar Newcastle a demonstrat o mare forță ofensivă în play-off împotriva lui Qarabag (9-3 la general), ceea ce ar trebui să pună gruparea „blaugrana” în alertă.