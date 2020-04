Gigi Becali i-a gasit inlocuitor lui Planic! Patronul FCSB a facut o oferta pentru un jucator de la Viitorul: "Daca scade de la 1 milion jumate la 500 de mii, stam de vorba!"

Gigi Becali a pus ochii pe un jucator de la Viitorul.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a dezvaluit in exclusivitate la Ora Exacta in Sport, ca fundasul Bogdan Planic este liber sa plece de la echipa in schimbul sumei de 500 de mii de euro, iar cele doua variante pentru a-l inlocui sunt Andrei Chindris si mai nou Virgil Ghita. Daca tratativele pentru Andrei Chindris au intrat in impas, Becali are si o varianta de rezerva si s-a orientat catre fundasul celor de la Viitorul, Virgil Ghita.

Virgil Ghita (21 de ani) este si jucator la nationala de tineret a Romaniei, iar in trecut Becali a vrut sa il mai transfere. Cum Gica Hagi a spus ca pretul fotbalistilor vor scadea din cauza acestei pandemii de coronavirus, Becali vrea sa profite de pe urma acestui fapt.

"Mi se pare ca pe Ghita l-am vrut o data, vorbisem parca cu Gica. Parca pe el. Nu a vrut atunci, a zis ca il mai tine. O sa vedem, nu? Bine ca mi-ati zis. O sa vad ce vrea pe el. Depinde ce inseamna ca scad preturile. Daca de la 3 milioane scade putin, vedem ce o sa fie. Daca de la 1 milion jumate scade la 500 de mii, atunci stam de vorba!", a declarat Gigi Becali, la PRO X.

900 de euro este cota lui Ghita, pe transfermarkt in acest moment.