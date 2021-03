Lovren a lasat fotbalul pentru o zi si a intrat in cusca cu legendarul Mirko Cro Cop! Cum s-a descurcat fostul fotbalist al lui Liverpool

Dejan Lovren a dat fotbalul pe MMA pentru un weekend.

Fundasul central croat de 31 de ani a intrat in octogon si si-a masurat fortele cu fostul star din UFC Mirko Filipovic, cunoscut mai degraba sub numele de Mirko Cro Cop.

Lovren, care a castigat Champions League si Premier League cu Liverpool, a reusit sa reziste 50 de secunde in ring cu fostul politist din cadrul trupelor speciale. In prezent la Zenit Sankt Petersburg, Lovren a fost nevoit sa renunte dupa ce Mirko i-a aplicat o priza din care nu a mai putut iesi.

Lovren a postat pe Instagram un clip de la antrenamentul facut alaturi de legenda MMA, alaturi de descrierea: "Am avut in aceasta dimineata o scurta sesiune de antrenament cu Cro Cop. Ce bestie este inca acest om. A fost o mare placere, Mirko. Multumesc!"

Mirko Filipovic s-a retras din MMA in 2019 dupa o cariera in care a castigat 38 de meciuri din totalul de 52 disputate in UFC, Pride, Bellator sau Rizin. Inainte sa se apuce de acest sport, a fost boxer amator, disputand 56 de lupte si castigand 48 dintre ele.

Sursa foto: Mirror