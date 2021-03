EXCLUSIV | "Au adus prieteni de-ai fotbalistilor, nicidecum fotbalisti!" Transferurile facute de Dinamo, criticate dur de un fost jucator

Dinamo a fost invinsa de Poli Iasi, cu scorul de 1-0, in etapa a 28-a a Ligii 1.

In aceasta dimineata, Danut Lupu a comentat la Pro X situatia din Stefan cel Mare. Fostul fotbalist a vorbit despre transferurile realizate in ultimele saptamani si despre pericolul retrogradarii care planeaza asupra lui Dinamo.

Lupu a declarat ca ii este teama de faptul ca suporterii nu vor mai putea sprijini financiar echipa foarte mult timp.

"Nu putem sa ii reprosam lui nea Gigi nimic, abia a avut 3-4 zile cu jucatorii. Niciun antrenor nu poate sa faca minuni in 3-4 zile.

Mi se pare ca sunt cu pregatirea fizica putin in urma, nu practica niciun joc cu care sa ne dea speranta, dar cred ca nea Gigi o sa o scoata la capat. E un antrenor foarte bun, cu experienta foarte mare.

Nu sunt suparat pe jucatorii care au fost transferati recent. As fi fost suparat daca as fi contribuit la aducerea lor. Dar cand nu am nicio vina, nu i-am adus eu, ar trebui sa raspunda cei care i-au adus. In ultimii doi ani s-au adus mai mult prieteni cu fotbalistii, nicidecum fotbalisti.

E o problema si cu loturile de juniori. Au mari datorii, nu au unde sa se pregateasca... E greu sa te antrenezi doua zile pe un teren, trei pe altul. Si la Dinamo, in general, antrenorii care au fost au evitat sa joace cu juniorii. Niciun antrenor nu a vrut sa riste. Lui Contra i s-a spus sa ia tineri sa ii promoveze si nu a vrut. Ei spun ca lucreaza mai bine cu straini decat cu tineri romani. E adevarat ca trebuie sa ai rabdare cu ei, dar au fost doua generatii extraordinare la Dinamo, care s-au pierdut pentru ca nu li s-a dat incredere.

Nu ma gandesc la retrogradare. Nici nu vreau! Mi-e greu sa ma gandesc la asta. Am incredere in nea Gigi, in Anton ca va reusi sa ii stranga pe jucatori langa el. Nici nu vreau sa ma gandesc la retrogradare. Mai mult decat de retrogradare mi-e frica de faptul ca suporterii nu vor reusi sa duca la bun sfarsit ceea ce si-au propus. Vin alte datorii si urma si trebuie platite si alea. E foarte greu", a declarat Danut Lupu la Ora exacta in sport.