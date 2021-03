Meci DRAMATIC in Turneul celor Sase Natiuni la rugby! Franta a amanat sarbatoarea Tarii Galilor in ULTIMUL MINUT si ii poate 'fura' chiar trofeul cu o victorie impotriva Scotiei

Francezii au aruncat in aer lupta pentru trofeul din Turneul celor Sase Natiuni.

Nationala de rugby a Frantei a reusit o victorie in extremis sambata seara, pe Stade de France, contra Tarii Galilor, 32-30 (17-17), amanand astfel momentul decernarii trofeului editiei din 2021 a celei mai importante competitii cu balonul oval din emisfera de nord.

Daca Tara Galilor ar fi castigat confruntarea de la Paris s-ar fi incununat campioana a turneului cu Mare Slem, fiind pe primul loc, pana sambata seara neinvinsa, avand 19 puncte. In urma acestui ultim rezultat insa, galezii au obtinut punctul bonus defensiv, au acumulat 20 de puncte ramanand pe pozitia fruntasa, dar asteptand restanta Franta-Scotia, de pe 26 martie, pentru a vedea daca vor fi castigatori ai competitiei sau titlul va reveni Frantei.

Reprezentativa "cocosului galic" a obtinut cele 5 puncte ca urmare a succesului inregistrat, are in prezent 15 puncte ocupand locul 3, dar in cazul unei victorii cu scotienii vor intra in posesia trofeului.

Pe Stade de France, sambata, francezii au punctat prin 4 eseuri, trei transformate, si concretizarea a doua lovituri de pedeapsa.

Galezii au avut trei eseuri, toate transformate, si au fructificat trei lovituri de pedeapsa.

Scotia a invins Italia, Irlanda s-a impus in fata Angliei

In alte doua partide disputate sambata seara, Scotia a invins cu 52-10 Italia, iar Irlanda s-a impus in fata Angliei, vicecampioana mondiala, cu 32-18.

Dupa aceasta ultima etapa, Tara Galilor este lider, cu 20 de puncte, Irlanda este pe locul 2, cu 15 puncte, Franta pe 3, cu 15 puncte, Scotia e pe 4, cu 11 puncte, Anglia pe 5, cu 10 puncte, iar Italia este pe ultima pozitie, cu 0 puncte.

Meciul din etapa a 3-a, dintre Franta si Scotia, a fost amanat ca urmare a cazurilor de coronavirus inregistrate in randul componentilor lotului Frantei.

Nationala de rugby a Scotiei a zdrobit sambata reprezentativa Italiei cu scorul de 52-10 (24-10), pe Murrayfield Stadium din Edinburgh, in ultima etapa a Turneului celor Sase Natiuni, editia 2021.

Scotia a punctat prin 8 eseuri, dintre care sase au fost transformate, in timp ce italienii au avut un eseu, transformat, si au fructificat o lovitura de pedeapsa.

In urma rezultatului, Italia intra din nou in posesia nedoritului trofeu ''lingura de lemn'', atribuit ultimei clasate, in timp ce Scotia este momentan pe locul 2, inainte de disputarea celorlalte partide ale etapei, Irlanda - Anglia si Franta - Tara Galilor.

Scotia mai are insa un meci de disputat contra Frantei, pe 26 martie, la Paris, o restanta din etapa a 3-a, cand confruntarea a fost amanata din cauza cazurilor de coronavirus inregistrate in lotul ''cocosului galic''.

