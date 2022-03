Opinia drastică a miliardarului Ion Țiriac: „Dacă aș fi fost împăratul lumii, aș fi dat decret cu vaccinarea obligatorie”

Miliardarul român, Ion Țiriac (82 de ani) mărturisește că a trecut prin boala COVID-19, motiv pentru care a încetat să aibă apariții publice în ultima perioadă.

Ion Țiriac consideră vaccinarea anti-COVID este la fel de necesară precum vaccinarea antitetanos ori antirabică.

Ion Țiriac: „Dacă ai turbare, te vaccinezi, ca să nu dai mai departe. Astea sunt chestii sociale care trebuie aplicate de la A la Z.”

„Da, am avut COVID. N-am știut că-l port în spate. Imediat, feciorul meu ăl' mare m-a adus în Europa și a trebuit să mă țină în spital 8 zile, nu știu de ce, dar nu în România, ci în Germania.

După care m-am săturat și am venit acasă. E adevărat, am mai stat o lună de zile într-un teren de vânătoare, în care nu am făcut altceva decât să vânez, în fiecare zi, pentru că sătenii de acolo erau cam înghesuiți cu carnea.

Teama de COVID e una cu care trebuie să învățăm să trăim. Eu dacă aș fi fost împăratul lumii, aș fi dat un decret cu vaccinarea obligatorie. Dacă ai turbare, te vaccinezi, ca să nu dai mai departe. Astea sunt chestii sociale care trebuie aplicate de la A la Z,” a declarat Ion Țiriac în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu.”

9 martie 2022 este ziua în care statul român a decis eliminarea stării de alertă, instaurată în data de 18 mai 2020, după încheierea stării de urgență.