Medicamentele anti-Covid de 120.000 de euro ale lui Becali, refuzate de Voiculescu! Ce spune patronul de la FCSB despre noul coronavirus

Gigi Becali s-a implicat in ultimul an in lupta impotriva noului coronavirus.

Patronul celor de la FCSB a investit mai multi bani in aducerea de medicamente in tara pentru a-i ajuta pe cei care se lupta in spitale cu Covid-19.

In interviul acordat cu ocazia sarbatorilor pascale, Becali a povestit cum tratamentul pe care a incercat sa-l aduca in tara a fost tinut in vama pentru aproape o jumatate de an, iar asta din cauza refuzului lui Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii.

"Am adus un tir de medicamente, de Arbidol. Cinci-sase spitale au vazut ca e bun, l-au bagat in protocol. Deci Arbidoul l-a bagat in protocolul Romaniei. Nicio pastila n-a adus statul roman sa bage in farmacii, nu exista, dar eu am adus un camion. A stat vreo 5-6 luni in vama, am platit si 100.000 si inca 20.000 TVA si am dat si donatie pentru spitale.

Nu a vrut sa-l primeasca. Cine? Ministrul Voiculescu... Nelu Tataru a aprobat toate. Cum a venit asta a zis 'nu, domle'! S-a oprit. Si am trimis inapoi medicamentele.

Si acum ce am facut? Am dat bani pe ele, decat sa-l trimit inapoi in Rusia, l-am dat la moldoveni ca-s fratii nostri romani.

Vlad Voiculescu nu a vrut sa le primeasca... Nu a vrut. Nu a vrut sa le primeasca la vama. Si atunci am zis ca le distrug. Si in loc sa le distrug, le-am dat la Moldova. Vezi, dragostea", a povestit Gigi Becali la Romania TV.

Patronul ros-albastrilor a vorbit si despre Covid-19, explicand ca nu a fost infectat cu virusul despre care spune ca 'are o ratiune draceasca'.

"Pai eu zic ca nu o sa scapam de pandemie... Iar fapta buna. Vezi fapta buna. Mai mare este filozofia faptei decat a stiintei. Si intelepciunea faptei bune e mai mare decat intelepciunea stiintei de o mie de ori. Noi trebuie sa facem fapte de milostenie, ca sa fim ca Hristos. Pandemia au facut-o oamenii, nu mai scapam de ea.

Cand Satan face ceva, vine Dumnezeu si-i intoarce pe dos lui. Oamenii care au facut asta, e o ratiune satanica, virusul asta are un comportament satanic, eu l-am studiat bine de tot si eu stiu.

N-am avut virus, adica am fost negativ. Am avut 60 de anticorpi in sange, apoi 70. In loc sa scada, cresteau anticorpii. M-a atacat de 5-6 ori. Am facut 120 anticorpi, parca as fi facut vaccinul, dar eu nu am fost niciodata pozitiv.

Faceam tot timpul teste. Pai n-am clinica? Faceam teste si-mi iesea in sange anticorpi. In loc sa-mi scada, cresteau. El atat de nenorocit e incat se ascunde exact ca dracii. Are o ratiune draceasca virusul asta", a mai spus Becali.