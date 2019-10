Investeste Hagi si in cultura? Acesta s-ar putea implica in pictura, teatru sau film, prin intermediul fiice sale

Dupa ce a investit intr-un club de fotbal si fiul sau a devenit fotbalist de nationala, „Regele” ar putea sa isi ajute fiica in mai multe proiecte culturale.

“Daca as avea maine putere sau as fi presedinte de maine, as investi in cele trei segmente sociale: sport, cultura, sanatate. Plus infrastructura. Sa ajutam sportul, cultura, educatia, sanatatea, segmentele sociale care au rolul de a forma noua generatie! Toate tarile bogate, puternice au facut asta. Dupa aceea, Romania o sa fie infloritoare si o sa zambim cu totii, pentru ca, din pacate, in acest moment, cu totii suntem tristi”, este mesajul pe care Gica Hagi il repeta obsesiv in ultimii ani.

Dupa ce a investit cateva zeci de milioane de euro in Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”, in clubul Viitorul Constanta si in infrastructura bazei sportive de la Ovidiu, castigand numeroase trofee la juniori, toate cele trei trofee interne la seniori (titlul de campion, Cupa Romaniei, Supercupa Romaniei), formand numerosi jucatori pentru loturile nationale ale Romaniei si dandu-i un avant decisiv in cariera fiului sau, Ianis, care a fost convocat la echipa nationala si a fost transferat la Genk pentru 4 milioane de euro, „Regele” s-ar putea implica si in finantarea unor proiecte culturale.

FIICA LUI HAGI, ACTRITA DE TEATRU SI DE FILM, PICTORITA, SCRIITOARE SI PROFESOR DE ACTORIE

Fiica lui Hagi, Kira, a studiat actoria in SUA, la „New York Film Academy” din Los Angeles, si s-a intors in tara. Fiica fostului decar al nationalei a jucat deja in mai multe piese de teatru si in mai multe filme - „Bucuresti, te iubesc!” (2014), „Dream Girl” (2015), „By the Book” (2016), „Fragile” (2017 / a fost si producator), „Breaking” (2017 / s-a ocupat doar de decoruri), „Prego” (2018 / a fost doar asistent de productie), „Intre chin si Amin” (2019) si „Plain Jane and the Dating Game” (post-productie / a fost si regizor asistent). De asemenea, in septembrie 2019, Kira si-a deschis prima expozitie personala de pictura, ea intorcandu-se din SUA si cu o diploma „CIE Adanced Level Art&Design”, dar are in pregatire si doua carti, dintre care una dedicata tatalui sau.

Kira a inaugurat recent un curs de Actorie, dedicat copiilor cu varste intre 10 si 13 ani, dar Hagi ar putea sa o ajute financiar pe fiica sau sa o ajute sa primeasca finantare pentru a se implica activ in mai multe proiecte culturale. Printre posibilele planuri s-ar afla deschiderea unei galerii de arta, a unui festival de teatru anual independent sau a unei case de productie de film, ultima urmand sa faca si o pelicula despre cariera liderului Generatiei de Aur. „Kira trebuie sa faca filmul despre viata mea! Ea o sa-l faca! O sa vedeti”, a marturisit Gica Hagi de curand.