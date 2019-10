Hagi vinde 60% din Viitorul unor milionari! Ultimele discutii pentru tranzactia bomba care poate crea o forta in fotbalul romanesc

Gica Hagi este in discutii avansate pentru cedarea a 60% din actiunile Viitorului. El va ramane cu 40%, dar si cu pozitiile de administrator si antrenor!

Viitorul se poate transforma intr-o forta a fotbalului romanesc daca planul lui Hagi va ajunge realitate. "Regele" este in discutii destul de avansate pentru cedarea a 60% din actiunile clubului, iar Gica Popescu, presedintele clubului de la Ovidiu spune ca "e vorba de niste oameni carora le place foarte mult proiectul".

Gica Popescu: "Am gasit interes din partea unor oameni! Speram ca ultimii pasi sa fie facuti repede"

Gica Popescu a recunoscut ca discutiile dintre Hagi si potentialii cumparatori sunt avansate.

"V-am spus ca unul dintre obiectivele noastre este acesta, sa aducem oameni potenti langa noi. Am facut pasi importanti, am avut intalniri in ultimele luni. Sper ca ultimii pasi sa fie facuti cat mai repede. Noi dorim sa facem acest lucru cat mai repede. Noi am gasit interesul unor oameni carora le-a placut proiectul. Important este sa se intample. Obiectivele vor ramane aceleasi", a spus Gica Popescu la Digi.

Cu cine negociaza Hagi

Potrivit Digi, Gica Hagi discuta cu eMAG, Mobexpert, dar si cu o companie importanta din domeniul IT-ului vanzarea a 60% din actiuni. Fiecare dintre firme ar putea cumpara cate 20% din actiuni, scrie sursa citata.