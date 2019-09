OPINIE / Gica Hagi e mai bun ca patron si manager tehnic decat ca selectioner. De ce nu i-o spune nimeni in fata?

Factotumul de la Viitorul s-a scandalizat ca nu a fost introdus intr-un sondaj in care se vota un posibil nou selectioner. Vezi de ce nu are dreptate.

"Eu sunt antrenor in Romania de 4 ani si jumatate si s-a facut o statistica cine poate fi antrenor la echipa nationala. Ati vazut numele meu acolo? Domnilor, va rog frumos, e nesimtire. Nu mai e bun simt, e nesimtire. Chiar asa, pana unde vreti sa ajungeti? Vreti sa ma eliminati? Aveti puterea sa mi-o spuneti in fata. Au fost pe lista nu-stiu-cati antrenori. Extraordinari antrenori. Dar chiar asa, va bateti joc de mine? Chiar asa, sa nu fiu pe lista aia? Lasati publicul din Romania sa aleaga cine va fi selectioner. Daca nu va fi Contra, publicul, lumea, dar sondaje adevarate", a declarat Gica Hagi, dupa ce a fost lasat in afara unui sondaj in cadrul caruia sa votat un posibil inlocuitor al lui Contra.

Cum la ultima conferinta de presa niciun jurnalist prezent in sala nu a indraznit sa ii intrerupa tirada, poate ar trebui sa ii fie prezentate fostului mare fotbalist cele trei motive pentru care nu poate fi acum selectioner si, probabil, nici in viitorul apropiat.

In primul rand, cand esti patronul unui club de fotbal din Liga 1, care are fotbalisti convocabili la echipa nationala de seniori, nu poti fi numit selectioner. Se numeste “conflict de interese”, dar Gica Hagi nu pare deranjat de aceasta notiune abstracta si neinteresanta, din moment ce la clubul sau si-a promovat fiul la prima echipa, l-a introdus titular, i-a inmanat banderola de capitan si l-a cerut convocat pe la toate loturile nationale, posibile si imposibile. De asemenea, la acelasi club joaca mai multi nepoti si multe dintre rudele sale ocupa posturi in organigrama societatii patronate de el. Actuala conducere federala nu vrea sa lase loc de speculatii si nu doreste sa se lege la cap daca nu o doare, dar poate ca Gica Popescu si Ionut Lupescu, in calitate de presedinti ai FRF, nu ar fi avut nimic impotriva ca selectionerul Hagi sa convoace 15 jucatori de la Viitorul, asa cum a facut colegul Florin Raducioiu, in 2012, la nationala U15. Pana la urma, e vorba de nationala Romaniei, nu poate fi preluata pe persoana fizica de un patron/antrenor/manager.

In al doilea rand, niciun jurnalist nu l-a intrebat pe Hagi cum s-a descurcat la precedentul mandat pe banca echipei nationale. In acest fel, cine nu mai tine minte ar fi aflat ca Hagi a mai fost selectioner al Romaniei in 2001, pentru 4 meciuri in preliminariile CM 2002, in care a inregistrat o victorie, doua egaluri si o infrangere (2-0 Ungaria, 1-1 Georgia, 1-2 Slovenia, 1-1 Slovenia). „Regele” a reusit performanta sa piarda barajul cu Slovenia, desi ii avea in lot pe Chivu, Mutu, Popescu, Stelea, Lobont, Contra, Sabau, Munteanu, Ganea, Marius Niculae sau Adrian Ilie! Numit selectioner fara niciun pic de experienta in antrenorat, imediat dupa ce se retrasese din activitatea de jucator, se barfeste ca dupa presiuni din partea unor grupuri de interese si fara ca presedintele Mircea Sandu sa se opuna prea mult, Gica Hagi a ratat calificarea la Mondialul din Japonia si Coreea de Sud, dupa un baraj pe care era mai greu sa il pierzi decat sa il castigi. Multi inca cred ca ratarea acelei calificari a fost momentul in care fotbalul romanesc a pierdut contactul cu fotbalul mare, pe care nu l-am regasit nici astazi. In fotbal se spune ca exista antrenori de club si exista selectioneri, iar Gica Hagi poate ca este un antrenor de club, care are nevoie sa lucreze zi de zi cu fotbalistii pentru a-i tine in priza si a-i motiva.

In al treilea rand, toata lumea stie ca Hagi este un antrenor dificil, pretentios si agitat, cu care nu toti jucatorii pot lucra. Chiar dintre fostii elevi sau colaboratori de la Viitorul, unii au renuntat pentru ca nu s-au putut adapta modului energic de lucru al acestuia. Bogdan Stelea, Narcis Raducan, Bogdan Vintila, Nicolae Dica, Florin Cernat sau, mai de curand, Eric de Oliveira, sunt doar cativa dintre cei care au rezistat doar un timp limitat la echipa constanteana. In plus, Hagi a castigat campionatul Cupa si Supercupa Romaniei cu Viitorul, dar experientele la celelalte echipe din CV-ul sau (Bursaspor, Galatasaray, Poli Timisoara, FCSB), din afara mediului protejat al propriului club, unde este si patron, si manager, si antrenor, au fost mai degraba dezamagitoare.

Gica Hagi a fost un mare fotbalist si a devenit un patron iscusit si un manager tehnic excelent (probabil, termenul desemneaza un post intre antrenor si director tehnic), dar poate ca nu este facut sa fie selectioner. Poate ca viitorii selectioneri ai Romaniei au nevoie de un Hagi, care sa creasca jucatori pentru echipa nationala si cu care sa colaboreze bine, nu sa se uite urat la ei ca le-a „furat” postul.