Kira Hagi nu face compromisuri! "Nu as face nimic pentru un milion de euro intr-un film!" Care e filmul la care a plans cel mai mult

N-ar face nimic pentru 1 milion de euro si se teme de soparle!

Fata lui Hagi, Kira ar fi dat orice ca sa fie pe platourile de filmare la Regele Leu. E filmul ei preferat!



Kira Hagi a studiat filmul la Los Angeles si vrea sa dea lovitura in cinema. N-o face pentru bani.



"Nu as face nimic pentru 1 milion de euro! 'Regele Leu', filmul la care am plans!", a declarat Kira Hagi.



Kira e tot timpul cu zambetul pe buze. De la 9 ani, Kira danseaza tot timpul pe o piesa a Shakirei.