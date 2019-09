"King’s Speech!" Mihai Mironica, dupa discursul exploziv al lui Gica Hagi

Gica Popescu, presedinte la Viitorul, a declarat ca “traim intr-o tara bolnava” cand au aparut suspiciuni in presa, in spatiul public in general, ca ultimul meci dintre Viitorul si FCSB a fost blat.

Cu alte cuvinte, cei care au banuit aceasta partida ca ar fi fost o “omenie”, termen consacrat dupa un alt Steaua-Viitorul despre care aproape toata lumea crede ca a fost blat, sunt bolnavi.

As vrea sa ne spuna Gica Popescu care este diagnosticul dupa ce superiorul si in acelasi timp inferiorul sau ierarhic, Gica Hagi, a afirmat ca Viitorul “deranjeaza ca este acolo sus” si de aceea ar avea parte de un arbitraj potrivnic. Sa ne spuna Gica Popescu cum e “tara” cand auzim de la Regele ei ca exista un complot impotriva celui care, totusi, a castigat acest meci cu Poli Iasi si este la egalitate de puncte cu liderul campionatului, CFR Cluj.

Gica 1, Gica 2, cine comploteaza impotriva Viitorului? Gino Iorgulescu, sef la LPF, fostul coleg de club al lui Hagi si caruia numai de asta nu-i arde acum? Federatia, care a inundat toate nationalele cu fotbalisti de-ai lui Hagi chiar daca, uneori, sunt jucatori mai buni de la alte cluburi pe acele pozitii si care nu sunt convocati sau titularizati? Si cu astfel de titularizari prin nationala mai reuseste Hagi sa trimita in strainatate pe milioane de euro niste ilustre rezerve... Gigi Becali, pe care nu eu, nu Cornel, nu Florinel, nu Dorel l-am adapostit in curtea noastra cand Becali era un puscarias, ci chiar Gica Hagi?

Hagi face un scandal monstru, vorbeste de comploturi impotriva sa, dupa un meci in care arbitrul a luat deciziile majore in mod corect. Nici macar Hagi nu poate nominaliza ceva foarte grav. Spune ca, inainte de golul celor de la Poli Iasi, ar fi fost un fault. Un moment pe care nu l-a remarcat nimeni. Si ca unicul tel al arbitrului a fost sa-l dea pe el afara, pe Hagi. Tel izbutit de-abia in minutul 84. Asa arata un complot, cu un penalty dat in favoarea Viitorului intr-o faza in care faultul n-a fost unul strident, iar golul victoriei gazdelor a venit dintr-o plecare a lui Rivaldinho dintr-o pozitie discutabila?

Daca asa arata un complot, ce se intampla, cum arata discursul lui Hagi daca Viitorul traia un meci asa cum i s-a intamplat Botosaniului la Dinamo, cu 3 penalty-uri refuzate oaspetilor plus un cartonas rosu nedat unui dinamovist? Sau precum lui Dinamo la Cluj, infrangere la limita dupa un penalty facut cadou campioanei? Sau precum Gaz Metan cu Craiova, cu un penalty nedat echipei lui Iordanescu plus un gol dat din ofsaid de Craiova? Pai, daca Viitorul cadea victima unor astfel de nedreptati, Regele dizolva campionatul si organiza noi alegeri...

Revenind la diagnosticul lui Gica Popescu, cel cu “tara bolnava”, sa mai remarcam doar ca acum Hagi tuna si fulgera dupa un meci in care deciziile majore ale arbitrului in privinta jocului au fost corecte, dar acelasi Rege a tacut malc atunci cand arbitrul a dat un penalty straveziu impotriva Viitorului la 0-0 cu FCSB, penalty dat in favoarea dusmanului Gigi Becali care acum este banuit de complot... Si uite asa Gica Hagi ne aduce aminte ca sunt unele partide la care te enervezi maxim si altele la care esti senin si impacat cu soarta desi arbitrul dicteaza un penalty dubios impotriva ta, iar capitanul tau, fundas central, aproape ca joaca in tricoul adversarului...