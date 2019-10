GENK - NAPOLI | "E mult mai matur!" Ianis calca tot mai mult pe urmele "Regelui"! Ce spune Gica Hagi despre situatia fiului sau

Genk-Napoli este in acesta seara de la ora 19:55, in format livetext pe www.sport.ro si pe facebook sport.ro

Genk va disputa in aceasta seara, de la ora 19:55, pe teren propriu, meciul cu Napoli din Champions League. La aceasta partida va fi pe stadion si Gheorghe Hagi care a il va sustine pe fiul sau din tribune. "Regele" a vorbit despre stiuatia lui Ianis si este de parere ca fiul sau are o perioada buna in Belgia.

"V-am zis ca ma mai duc din cand in cand sa-mi clatesc ochii, e bine ca Ianis a semnat cu o echipa care joaca in Champions League si am oportunitatea sa ma duc sa vad un meci frumos, sa vad Napoli, bineinteles si Genk, si echipa lui. E procesul lui de acomodare la un nou fotbal, intr-o tara in care fotbalul e mai competitiv si e mai greu. Are o perioada buna, in care cred ca s-a acomodat, e mult mai matur", a declarat Gheorghe Hagi.

Gica Popescu: "E procesul lui de acomodare la un fotbal nou!"



Presedintele celor de la Viitorul a declarat ca Ianis este inca intr-un proces de acomodare si trebuie sa se aiba rabdare cu el.

"Trebuie sa avem rabdare, nu trebuie sa ne grabim, ca lucrurile merg in fata, in fiecare zi e mai bun. Este intr-o forma buna, a marcat doua goluri, moralul este extraordinar. Ianis este inca la inceput, va mai avea nevoie de o perioada de adaptare, pentru ca diferenta intre competitii este una reala. Si marii jucatori, imi aduc aminte de Zidane, de Suarez. Au avut nevoie de o perioada de adaptare. El e un jucator tanar, un jucator cu talent incredibil, dar e nevoie de o perioada ca sa se adapteze", a declarat Gica Popescu.