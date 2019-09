Gica Hagi e suspendat si nu a putut sta pe banca la Craiova - Viitorul.

Antrenorul Viitorului nu a ramas la Craiova pentru a vedea meciul.

Hagi a avut sedinta cu jucatorii la hotel dupa amiaza, iar apoi a plecat la Bucuresti. Regele vede meciul la TV.

Universitatea Craiova a reusit sa intoarca scorul in finalul primei reprize si a inscris si in repriza secunda. In acest moment, Craiova conduce cu 3-1, dupa ce a fost condusa cu 1-0 inca din minutul 8.