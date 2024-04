Kira Hagi joacă pe scena Teatrului Național! Piesa se numește "Sistemul Perfect" și este colegă cu un fost sportiv celebru

Pe 29 aprilie, Kira Hagi va juca rolul Sophie în piesa "Sistemul Perfect", un spectacol independent găzduit de Teatrul Național din București, din distribuția căreia mai fac Monica Davidescu (Angele), Aurelian Temișan (Ribadier), Silviu Biriș (Thommereaux), Ovidiu Cuncea (Savinet) și Cosmin Vîjeu (Gusman). Aurelian Temișan este un actor și căntăreț celebru, originar din Craiova, care a jucat handbal, a practicat boxul și este actualul portar al naționalei artiștilor.

Colegă se scenă cu Monica Davidescu și Aurelian Temișan

Piesa de teatru "Sistemul Perfect" este o adaptare după "Sistemul Ribadier", o savuroasă comedie în trei acte de Georges Feydeau și Maurice Hennequin, interpretată pentru prima dată în noiembrie 1892. Tema principală o reprezintă stratagema unui soț de a scăpa din casa conjugală, hipnotizându-și soția.

Conform informațiilor de pe site-ul Teatrului Național din București, regretatul artist și regizor Ion Caramitru și-a dorit să regizeze această piesă și ca o coincidență, un alt regizor cu rădăcini aromâne, Toma Enache, va pune în scenă piesa autorului, Georges Feydeau, care este extrem de cunoscut la noi în țară pentru o altă capodoperă "La puce a l'oreille - Puricele în ureche". Piesa a fost jucată și pe scena Palatului Național al Copiilor din București, pe 29 martie.

A jucat în filme și piese de teatru, după ce a urmat cursuri de actorie la New York

Kira Hagi (28 ani) s-a născut pe 31 martie 1996, la Barcelona, în Spania. Ea a studiat artele la International British School of Bucharest, Academia de Film din New York și CIE Advanced Level Art & Design. Fata antrenorului Gică Hagi și sora fotbalistului Ianis Hagi a apărut până acum în lungmetrajele"Plain Jane and the Dating Game" (2017), "Între chin şi amin" (2019) și "Neidentificat" (2019).

De asemenea, a făcut parte din distribuția scurmetrajelor "București, te iubesc!" (2014), "Dream Girl" (2015), "By the Book" (2016) și "Fragile" (2017)" și a serialelor "Lia - Soția soțului meu" (2023) și "Lasă-mă, îmi place! Camera 609" (2024), a jucat în piesa de teatru "Martha. Povestea romanţată a unei prinţese" și a dublat vocea personajului Gofre în serialul Netflix pentru copii "Gofre şi Mochi". În plus, predă cursuri de actorie pentru copiii cu vârste între 10 și 13 ani.

Kira Hagi a ajuns la a patra expoziție de pictură

Kira a fost protagonista a patru expoziții de pictură. În septembrie 2019, cu o săptămână înainte de premiera filmului "Între Chin şi Amin", a deschis, la Galeria Alexandra's din Bucureşti, prima expoziţie personală, o serie de tablouri create între 2014 și 2019 și grupate pe două teme ("Dezrădăcinare" - lucrări din perioada petrecută în SUA / "Experiment" - bazate pe experienţa din filmul "Între chin şi amin" şi a realităţilor Experimentului Piteşti).

În iulie 2021, a prezentat proiectul "Sound of Silence", creat împreună cu Sabina Legănaru, absolventă a UNArte București, la Galeria Galateca din București. În septembrie 2022, expoziția comună "Reflections" a artistelor Kira Hagi, Sabina Legănaru și Anca Lefter a fost deschisă la Galerie L'entrée Des Artistes din Vallauris, în regiunea franceză Provence - Coasta de Azur. În octombrie 2022, artista a continuat seria proiectelor în artă cu expoziția de pictură "Rădăcini" din cadrul Galeriei Senso din București.

Foto - Gabriel Chirea