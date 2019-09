"Domnilor, va rog frumos! E nesimtire! Nesimtire!" Ce l-a enervat la culme pe Gica Hagi si reactia dura a Regelui: VIDEO

"Sa va fie rusine ca numele meu nu e pe lista nationalei!", tipa Hagi. Fanii ii voteaza pe Sumudica, Petrescu sau Olaroiu. Hagi trebuie sa vanda Viitorul ca sa se intoarca pe banca Romaniei.

Contra pleaca daca nu califica nationala la EURO, iar suporterii au fost pusi sa-l voteze pe viitorul selectioner. Pe lista nu se afla si numele lui Hagi.

"Ati vazut numele meu pe acolo? Domnilor, va rog frumos! E nesimtire! E nesimtire! Chiar asa sa nu fiu pe lista aia? Rusinica! Sa va fie rusine! Activez de 4 ani si jumatate aici, in Romania! De 10 ani am bagat bani in fotbal", a tunat Gica Hagi.



Hagi a fost selectioner in 2001 si a pierdut barajul cu Slovenia pentru Mondial.

"Sa aduceti Romania unde a fost, unde am dus-o noi! Atat va zic! Pana atunci mucles cand vorbim noi", a mai spus el.

Sumudica selectioner! Asa au votat romanii!

"Te simti magulit in momentul in care esti dorit de poporul roman. Cred ca orice antrenor si-ar dori sa fie selectionerul echipei nationale", spune si Marius Sumudica.

Maxim si Grozav sunt ultimii care au purtat numarul 10 la nationala.



"Tricoul echipei nationale, numarul 10, a ajuns servetel! Il aruncam! Astazi il ia Gigel, maine il ia Ionel! Si voi vreti performanta?", a mai spus Gica Hagi.