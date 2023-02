Tânăra urmează să lupte într-un meci ce-i poate aduce contractul cu UFC. Alice este și extrem de activă pe rețelele sociale, iar de trei ani și-a deschis cont pe OnlyFans, acolo unde câștigă o avere.

Cu o sumă considerabilă încasată de pe urma platformei, Alice Ardelean își face timp și pentru gesturi caritabile și renunță la sume importante. Într-un interviu acordat pentru Sport.ro, luptătoarea a dezvăluit că a ales să folosească banii încasați după ultimul meci avut, adică 50% din vânzările biletelor, pentru a cumpăra mâncare și produse de curățenie pentru un adăpost de câini din Satu Mare.

Alice Ardelean, gesturi caritabile pentru patrupede

Tânăra sportivă a dezvăluit că deși încasările din MMA nu sunt mari, preferă să trimită sumele spre adăpostul de câini, astfel încât să ajute animalele din orașul natal.

„Pentru ultimul meci pe care l-am avut anul trecut, am fost plătita în 50% din vânzările biletelor. Aproximativ £600, din care am cumpărat mâncare și produse de curățenie pentru adăpostul de câini Asociația Free Life SM (și am mai adăugat de la mine). De obicei fac asta după fiecare meci. Din banii făcuți din vânzarea biletelor sau dacă am o bursă, cumpăr și duc personal mâncare adăpostului de câini din orașul meu natal, Satu Mare.

În ultimele 2 luni, am încasat din OnlyFans $80.000 de dolari. E o diferență imensă. MMA este un sport scump. La nivelul acesta nu se câștigă încă, de aia trag cu dinții să ajung mai sus. Dar până atunci, scot din buzunar lunar între £1000-£1500 pentru pregătiri, antrenamente, echipament, mâncare, nutriție, suplimente.....etc”, a dezvăluit Alice Ardelean pentru www.sport.ro.