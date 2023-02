Alice s-a mutat în Birmingham de câțiva ani, din dorința de a face performanță în MMA, astfel încât să devină o luptătoare în UFC. Pentru româncă urmează un meci important care i-ar putea aduce contractul mult visat, însă nu doar sportul reprezintă pasiunea tinerei.

Sportiva a creat controverse pe rețelele sociale după ce a decis să își deschidă cont pe OnlyFans. Decizia i-a adus doar beneficii financiare. Alice nu este pasionată doar de sport, ci și de activitățile sale din online, zonă unde încearcă să fie cât mai conectată și activă.

Într-un interviu acordat pentru Sport.ro, Alice a vorbit despre greutățile pe care le întâmpină în sesiunile de antrenamente, cum a ales să practice un sport de contact, dar și cum a făcut față valului de critici primit după ce și-a făcut OnlyFans.

Totodată, sportiva a povestit momentul în care a ajuns să fie dată afară din sala în care se antrena din cauza soțiilor geloase ale bărbaților care mergeau acolo.

Alice Ardelean: „Deseori antrenamentele sunt atât de grele încât plâng!”

Bună, Alice! Povestește-ne puțin cum a început pasiunea ta pentru MMA și de ce ai ales un sport de contact?

Pasiunea mea pentru MMA a început acum 12 ani, cand încă eram jucătoare profesionistă de Counter Strike 1.6. Pentru că eram puțin grăsuță, mulți băieti au râs de mine și au făcut mișto. Mulți mă și amenințau. Am decis să fac sportul acesta să mă apăr în caz că într-adevăr se întamplă să mă agreseze cineva.

Cât de mult te pregătești pentru un meci?

În general mă antrenez foarte mult, dar când vine vorba de meci, antrenamentele se intensifică, în special cele de condiție fizică. Am între 4-5 antrenamente zilnic, mixate (lupte, striking, sparring, condiție fizică și forță, jiu jitsu, grappling...).

Sâmbata am de obicei liber, iar duminica am un antrenament de două ore. Este extrem de greu, mai ales pentru o fată. Înainte de menstruație, în timpul menstruației și o săptămână după, este extrem de greu. Sunt o fire emotivă. În general, o saptămână jumătate pe lună sunt la capacitate 100% de antrenament, în care mă simt extraordinar. Deseori antrenamentele sunt atât de grele încât plâng. Efectiv plâng, bocesc....continui, dar cu lacrimi. Colegii mei și antrenorii sunt obișnuiți și mă motivează și mă ajută non-stop.

Alimentația este o parte importantă din viața unui sportiv. Urmezi o anume dietă?

Dieta mea este extrem de strictă și totodată foarte simplă. Mâncarea mi-o comand de la o firmă care face porții pentru obiectivul pe care îl ai. Depinde câtă proteină, carbohidrați, calorii ai nevoie. Încep din timp, de obicei cu două-trei luni înainte de un meci, deoarece nu îmi place să mă deshidratez înainte de meci. În afara perioadei de pregătire încerc să rămân la o greutate apropiată de categoria de luptă pentru a nu mă chinui foarte mult cu dieta. Recomand tuturor acest lucru. Unii sportivi se deshidratează înainte de cântar, eliminând până la 6-7 kg în apă fierbinte/saună.

Categoria mea de greutate este de 52kg. Mănânc în deficit caloric, dar am grijă să adaug destul de mulți carbohidrați pentru a avea energie să mă și antrenez.

Cum ai descrie o zi din viața ta?

O zi din viața mea arată astfel: sunt 4-6 ore în sală. După ce termin cu sala vin acasă, mănânc și mă relaxez. Și restul zilei mi-o petrec pe TikTok, unde am două milioane de urmaritori, și fac videoclipuri și content pentru toți urmăritorii mei. Am o pagină de comedie care crește extrem de repede, în care reacționez la diferite videoclipuri. Oamenii sunt înnebuniți după expresia feței mele și ochii mei. Sunt numită: EYE MEME GIRL. Oamenii îmi cer tricouri și suveniruri printate cu fața mea. Ador chestia asta.

2022 nu a fost un an chiar bun din punct de vedere al luptelor, asta în contextul în care meciurile programate au fost anulate. Te vedem în martie în ring?

2022 a fost un an teribil. Am avut programate patru meciuri din care am apucat să lupt doar unul. Două oponente s-au retras din motive proprii, iar una s-a prezentat la cântar cu 5 kg peste limita de greutate. Dar, în 2 martie am programată o luptă pentru titlu în Africa de Sud, în cadrul galei EFC Worldwide. Sper să fie cu noroc de data aceasta.

Cel mai greu moment al carierei

Care a fost cel mai greu moment al carierei?

Cel mai greu moment al carierei mele era în momentul în care pierdeam un meci. Este extrem de greu să treci peste un astfel de moment. Din fericire de când m-am mutat în Anglia la RONIN MMA, nu am pierdut niciun meci.

Cum te recuperezi după un meci?

După un meci mă recuperez mâncând mai multe calorii și tot ce nu era voie până după meci. Inclusiv dulciuri. Sunt un mare fan dulciuri. Mă relaxez mai mult și fac multe videoclipuri pentru TikTok și OnlyFans. Am mai mult timp liber să mă ocup.

Alice Ardelean, asumată: „Nu mai postez sexy pe Instagram, postez pe OnlyFans și taxez!”

Cum de ai decis să îți deschizi cont OnlyFans și cum reușești să fii atât de asumată în acest sens?

Mi-am deschis OnlyFans acum aproximativ trei ani, la cererea urmăritorilor. Îmi tot lăsau comentarii referitoare la OnlyFans, iar eu chiar nu știam ce e acest OnlyFans? Am căutat pe Google și am decis să încerc. Încă din prima lună am avut un succes mare. Și atunci a fost momentul în care mi-am spus: 'asta vreau să fac'.

Nu mai postez sexy pe Instagram, postez pe OnlyFans și taxez pentru asta. Lumea vorbea rău despre mine și înainte să am OnlyFans așa că părerea haterilor nu mă afectează în absolut niciun fel. Aș fi prostuță să mă afecteze părerea unor oameni atât de banali. Dar ideea e că din părerile oamenilor fac bani. Bune și mai ales cele rele. Așa că le mulțumesc din suflet tuturor.

Cât câștigi din OnlyFans comparativ cu încasările venite în urma unui meci câștigat?

Pentru ultimul meci pe care l-am avut anul trecut, am fost plătita în 50% din vânzările biletelor. Aproximativ £600, din care am cumpărat mâncare și produse de curățenie pentru adăpostul de câini Asociația Free Life SM (și am mai adăugat de la mine). De obicei fac asta după fiecare meci. Din banii făcuți din vânzarea biletelor sau dacă am o bursă, cumpăr și duc personal mâncare adăpostului de câini din orașul meu natal, Satu Mare.

În ultimele 2 luni, am încasat din OnlyFans $80.000 de dolari. E o diferență imensă. MMA este un sport scump. La nivelul acesta nu se câștigă încă, de aia trag cu dinții să ajung mai sus. Dar până atunci, scot din buzunar lunar între £1000-£1500 pentru pregătiri, antrenamente, echipament, mâncare, nutriție, suplimente.....etc.

Îmi imaginez că nu de puține ori te-ai lovit de prejudecăți pentru alegerile făcute. Cum faci față criticilor și abuzurilor din mediul online?

După cum am menționat, de multe ori am încasat mii de dolari numai din părerile oamenilor. Bune și mai ales rele. Orice comentariu, like, dislike mă ajută. Nu mă afectează în niciun fel. Nu fac absolut niciun rău, la nimeni. Ba din contră, fac numai bine (stii ce zic hahahaha). Demnitatea nu plătește factura de curent.....care nu e ieftină deloc din câte am înțeles. Toți mergem la muncă pentru bani..poate alții sunt plătiți cu respect și demnitate, nu știu..habar nu am.

Momentul în care a fost dată afară din sala de antrenament

Povestește-ne episodul în care ai fost dată afară din sală după ce soțiile geloase ale luptătorilor au făcut plângere...

A fost chiar înainte de pandemie, sala mea originală s-a închis din cauza unor neînțelegeri între patroni. Antrenorul meu mi-a promis că o nouă sala este în discuție și se va construi în curând. Până una alta mi-am căutat o sală în zona unde locuiesc, să mă mișc puțin. M-am abonat la o sală locală și după aproximativ o lună, am început să aud vorbe, să primesc mesaje online în care unele femei de la sala curentă îmi spuneau că nu am ce să caut acolo, că sunt o prostituată și că mă dau la bărbații lor, asta în condițiile în care nu am avut relații sexuale de cinci ani.

Fata de la recepție într-o zi mi-a spus că aș face bine să nu-mi mai reînnoiesc abonamentul pentru că sunt două soții ale unor colegi cu care mă antrenam, care s-au plâns că am vorbit prea mult cu ei, și ar fi bine să îmi caut altă sală înainte să iasă o dramă și mai mare. Eu nu sunt o fire care să mă cert.

Am luat toată întamplarea asta ca o chestie amuzantă. N-aș putea fi așa răutăcioasă cu o femeie pentru un bărbat. Eu nu umblu la sală să îmi caut partener, umblu la sală să mă antrenez și să mă mențin sănătoasă și în formă. După această întamplare am ales să aștept până se deschide sala mea originală, cu antrenorul meu și colegii mei vechi de antrenament. Este cea mai buna echipă, nu am avut niciun fel de problemă niciodată! Nici cu ei, nici cu iubitele lor, ba din contră. Sunt prietenă cu ele. Ronin MMA Birmingham este a doua familie a mea. Îmi iubesc colegii și antrenorii, mă ajută și îi ajut și eu pe ei.

Unele femei sunt foarte nesigure pe ele și pe bărbații lor. Eu nu m-aș încurca niciodată cu un bărbat însurat sau într-o relație, ba din contră. Dacă sunt bărbați care îmi scriu, și sunt într-o relație și văd că e totul public, le propun să ieșim la un suc toți trei: eu, el și iubita lui, sub formă de glumă. De obicei mă blochează.

Care a fost cel mai dificil moment prin care ai trecut după ce ai ales să vorbești public despre decizia de a-ți deschide OnlyFans și cum s-a schimbat viața ta?

Nu am avut niciun moment dificil de când am început să fac OnlyFans, doar momente bune. Înainte de OnlyFans am lucrat pe £600-£800 lire pe lună. Îmi plăteam chiria și facturile. Rămâneam cu foarte puțin pe lună. Dar nu asta a fost cea mai mare problemă...

Problema a fost că nu aveam timp să mă antrenez destul deoarece lucram zilnic, și nu îmi permiteam să îmi plătesc antrenorii și să îmi cumpăr echipamente și mâncare. Nu am sponsori, am făcut tot ce am făcut pe propriul spate. Nu aveam timp să fac nimic deoarece mă antrenam o dată pe zi, eram și foarte obosită, și mergeam la lucru pe ploaie, frig. Acum am timp să fac orice, pot să lucrez din orice locație deoarece e totul online.

Pe lângă OnlyFans am un cont de TikTok 100% comedie care crește enorm. Două milioane de urmăritori. Milioane de vizualizări, cel mai mult am la un videoclip 85 milioane de vizuălizari. Mă consider fericită și sunt recunoscătoare să am oportunitatea să mă antrenez full time și să fiu liberă. Să fac ce îmi place și să fiu plătită pentru acest lucru.

"Am o șansă mare să semnez un contract cu UFC"

Călătorești des în România?

Călătoresc după fiecare meci în România. Uneori și între meciuri. Am bunici acolo și îmi place foarte mult România. Le spun tuturor de aici din Anglia să viziteze România pentru că avem niște obiective tuistice extraordinare iar de mâncare nu mai zic.

Ai vreo mâncare românească preferată?

Mâncarea mea preferată e mămăliga cu brânză de burduf și cu jumări de slănină. O ador. Știu și eu să gătesc, absolut orice, în special tradițional românesc.

Ce obiective ai pentru acest an?

Dacă ies învingătoare în meciul de titlu din 2 martie, din Africa de Sud, am o șansă mare să semnez contract cu UFC, cea mai mare organizație de MMA din lume. Pe lângă MMA, îmi doresc să îmi cresc contul de TikTok la milioane de urmăritori deoarece îmi face multă plăcere să aduc zâmbete pe buzele oamenilor din întreaga lume.