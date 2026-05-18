UFC Fight Night a oferit un nou spectacol de top, transmis în exclusivitate pe VOYO. 

Gala desfășurată la UFC Apex din Las Vegas a avut parte de meciuri spectaculoase, finish-uri impresionante și chiar o victorie importantă pentru România, prin Alice Ardelean.

Capul de afiș al serii a fost duelul dintre Arnold Allen și Melquizael Costa, iar britanicul și-a demonstrat superioritatea în toate cele cinci runde.

Arnold Allen, victorie clară în main event

Allen s-a impus prin decizie unanimă (50-45, 50-45, 49-46), după o prestație solidă, în care și-a dominat adversarul prin presiune constantă, control al distanței și lovituri precise.

Britanicul a început în forță și l-a trimis la podea pe Costa încă din prima rundă. Brazilianul a rezistat și a încercat să revină prin câteva momente de grappling, însă experiența lui Allen a făcut diferența. VEZI VIDEO

Rezultatele galei UFC Fight Night 276

  • Arnold Allen l-a învins pe Melquizael Costa (decizie unanimă 50-45, 50-45, 49-46) – 5 runde
  • Doo Ho Choi l-a învins pe Daniel Santos (TKO lovituri) – Runda 2 (4:29)
  • Juan Diaz l-a învins pe Malcolm Wellmaker – Runda 2 (4:08)
  • Modestas Bukauskas l-a învins pe Christian Edwards (decizie împărțită 28-29, 29-28, 29-28) – 3 runde
  • Bernardo Sopaj l-a învins pe Timmy Cuamba – Runda 2 (2:25)
  • Khaos Williams l-a învins pe Nikolay Veretennikov (TKO lovituri) – Runda 1 (3:31)

Preliminarii

  • Ivan Erslan l-a învins pe Tuco Tokkos (decizie unanimă 29-28 x3) – 3 runde
  • Tommy Gantt l-a învins pe Artur Minev (TKO lovituri) – Runda 2 (2:51)
  • Ketlen Vieira a învins-o pe Jacqueline Cavalcanti (decizie unanimă 29-28 x3) – 3 runde
  • Cody Brundage l-a învins pe Andre Petroski (TKO lovituri) – Runda 2 (0:44)
  • Alice Ardelean a învins-o pe Polyana Viana – Runda 2 (4:36)
  • Luis Gurule l-a învins pe Daniel Barez (decizie unanimă 30-27 x3) – 3 runde
  • Nicolle Caliari a învins-o pe Shauna Bannon – Runda 3 (3:08)
