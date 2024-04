Starul lui United, fără echipă de zece luni, ar putea face milioane de euro din OnlyFans: „Pierd timpul!”

David de Gea (33 de ani) este liber de contract din iulie 2023, după ce i-a expirat angajamentul cu Manchester United. Portarul spaniol nu și-a găsit altă echipă deocamdată, deși a fost în contact cu numeroase cluburi, inclusiv Barcelona.

David de Gea ar putea câștiga 2,5 milioane de euro pe lună

Chiar și așa, De Gea nu are probleme financiare. Ibericul avea un salariu de 1,3 milioane de euro pe lună la United, club pentru care a evoluat timp de 12 ani. În plus, portarul ar putea face aproape dublu din Only Fans!

Conform publicației Marca, un raport al Seat Pick, în colaborare cu Cam Model Agency, arată că David De Gea are potențialul de a câștiga 2,5 milioane de euro pe lună din OnlyFans, platformă care oferă conținut pentru adulți.

Într-un story publicat pe Instagram, David de Gea le-a răspuns celor care au întocmit raportul. „Pierd timpul”, a scris goalkeeper-ul cu 15,5 milioane de urmăritori pe Instagram și a adăugat un emoji de râs la sfârșitul mesajului.

Ce face acum David de Gea, fără echipă de zece luni

După 12 ani și 545 de meciuri la Manchester United, David de Gea nu se grăbește să semneze cu un alt club. În ultimele luni, spaniolul a petrecut timp cu familia sa.

De Gea este căsătorit cu Edurne, o cântăreață și actriță celebră în Spania (VEZI GALERIE FOTO). Cei doi au împreună o fiică, pe Yanay, care în luna martie a împlinit trei ani.

În ultimele luni, portarul iberic a refuzat numeroase propuneri venite din Arabia Saudită. De Gea s-a antrenat în tot acest timp la Madrid, orașul său natal, alături de un antrenor personal și este gata să revină în fotbal din sezonul viitor.