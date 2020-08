Inca un GIGANT din Serie A va lipsi din FIFA 21 alaturi de Juventus! Anuntul facut de EA Sports

EA Sports a confirmat ca AS Roma nu va fi inclusa in FIFA 21.

Roma va fi a doua echipa din Serie A, care nu va fi inclusa in franciza, dupa Juventus Torino. Actualii campioni din Italia au semnat un contract de exclisivitate anul trecut cu Pro Evolution Soccer, iar acum apar in FIFA sub numele de Piemonte Calcio.

EA a dezvaluit ca AS Roma va fi gasita in FIFA 21 sub numele de Roma FC, iar fetele jucatorilor vor fi autentice in continuare.

"AS Roma va fi de acum Roma FC, echipa va avea un kit si un ecuson personalizat pentru modurile Kick-Off, Career Mode, FIFA Ultimate Team si VOLTA FOOTBALL.

Roma FC va juca pe stadionul "Stadion Olympik", jucatorii vor fi autentici si reali ca la AS Roma. Chimia jucatorilor din cadrul echipei nu va fi afectata de aceste schimbari. Am dori sa le multumim tuturor de la AS Roma pentru toti anii de colaborare in calitate de partener oficial al jocului", a fost comunicatul celor de la EA.