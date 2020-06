ANUNT SOC in galaxia seicilor miliardari! Neymar, de VANZARE! FIFA i-a stabilit pretul si poate fi cumparat de ORICINE

Neymar poate pleca de la PSG in aceasta vara!

Si o poate face pentru 'doar' 164 de milioane de euro, mult sub cota sa de piata! Conform agentului sau, Wagner Ribeiro, FIFA va impuneo clauza de reziliere de 164 de milioane de euro pentru Neymar in aceasta vara. Agentul explica si de ce se va intampla asta. In legile federatiei mondiale exista o prevedere conform careia FIFA stabileste un pret 'de eliberare' pentru fotbalistii care au deja 3 ani la un club fara sa-si fi negociat o prelungire de contract. Dezvaluirile sunt facute de jurnalistul Marcelo Bechler de la Lancenet!

Bechler spune ca o revenire a lui Neymar la Barcelona in vara e insa putin probabila avand in vedere problemele economice cauzate de pandemia de coronavirus clubului de pe Camp Nou.

Tweet Barcelona Neymar FIFA Citeste si: