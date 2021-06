Hagi si-a facut super-echipa la FIFA! Messi si Ronaldo, colegi in atacul letal al 'Regelui'! Surprize mari in primul 11 ales 

Gheorghe Hagi (56 ani) si-a ales o echipa de top!

Hagi si-a facut echipa anului in FIFA21. Sigurul roman care are un cartonas de tip icon in jocul produs de EA Sports a fost invitatul companiei in aceasta saptamana pentru a se bate de la egal la egal cu jucatorii.

Concret, Hagi este cel ales pentru a conduce echipa din meniul Squad Battles, acolo unde jucatorii se pot antrena contra unor echipe controlate de AI-ul FIFA21. In trecut, Pele, Juan Roman Riquelme, Ronaldo sau Ruud Gullit au fost cei alesi pentru a-si crea formatiile preferate.

Interesant e ca Hagi nu a mizat pe niciunul dintre cartonasele sale icon si nici pe fiul sau, Ianis, in echipa sa, alegand insa un atac devastator, cu cele mai bune carduri ale lui Messi, Cristiano Ronaldo si Neymar din FIFA21.

Echipa lui Hagi: Neuer - Alba, Ramos, van Dijk, Alexander-Arnold - Modric, Busquets, De Bruyne - Neymar, Ronaldo, Messi