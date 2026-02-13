Centralul a acordat o lovitură liberă în favoarea liberă. Micovschi a executat lovitura liberă, iar Sierra a deviat cu capul în poarta ploieștenilor.

Oficialii lui FC Argeș l-au așteptat în parcare pe Radu Petrescu

Totuși, imediat după execuția lui Micovschi, Radu Petrescu a fluierat oprirea jocului pentru un motiv incert, lucru care i-a înfuriat peste măsură pe piteșteni.

Imediat după meci, în timp ce se îndrepta spre mașină pentru a pleca de la stadion, Radu Petrescu a fost surprins de către cei de la Primăria Argeș, care i-au cerut explicații arbitrului.

Centralul nu a comentat nimic, s-a urcat în mașină și a plecat, în timp ce piteșteni îl fluierau. La un moment dat, unul dintre cei aflați în parcarea stadionului ”Ilie Oană” i-a strigat lui Radu Petrescu: ”Nesimțitule!”.