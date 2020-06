Primele IMAGINI cu FIFA 21! Cum arata cel mai asteptat joc al momentului 

EA a organizat evenimentul de gaming pe 18 iunie, dupa ce a fost initial anulat cu o saptamana pe motivul protestelor 'Black Lives Matter'.

Fanii pot vedea acum primele imagini cu cel mai asteptat joc. In timpul unui eveniment de luna trecuta, EA a raspuns zvonurilor conform carora data lansarii ar putea fi amanata din cauza impactului coronavirusului.

"Avem un istoric in crearea unui continut de sport spectaculos care nu este dependent in mod direct de lumea reala a sportului", a declarat CEO-ul EA, Andrew Wilson.

Zvonurile sugereaza ca playmaker-ul lui Manchester City, Kevin De Bruyne ar putea urma pasi lui Virgil van Dijk si Eden Hazard si sa devina starul de pe coperta FIFA 21.

Mai multe noutati in legatura cu noile caracteristici urmeaza sa fie anuntate in luna august, dupa cum a confirmat EA Sports.

Feel Next Level ????⚽️#FIFA21 is coming to PlayStation 5 and Xbox Series X ➡️ https://t.co/i8H6ot8dPS pic.twitter.com/EZ2CIZW3aT