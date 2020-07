Jucatorii bagati in somaj tehnic PUN TUNURILE pe Gigi Becali! Reactia patronului dupa ce FCSB a fost reclamata la TAS, FIFA si Comisiile FRF

Jucatorii de care Gigi Becali a dorit sa scape bagandu-i in somaj tehnic pe perioada starii de urgenta isi cauta dreptatea in instanta.

Odata cu intrarea in starea de urgenta, Gigi Becali i-a bagat in somaj tehnic pe jucatorii de care dorea sa scape de la echipa. Balgradean, Alexandru Stan, Momcilovic, Adi Popa, Harlem Gnohere si Bogdan Planic sunt jucatorii pe care patronul FCSB a refuzat sa ii mai plateasca. Pe cel din urma l-a bagat in somaj tehnic dupa ce a refuzat injumatatirea salariului, iar acum fundasul sarb este intr-un adevarat razboi cu FCSB.

Jucatorii isi cauta dreptatea in instanta, astfel ca fiecare a anuntat ca vor apela la autoritati pentru a-si recupera banii. Momcilovic a anuntat ca va merge la FIFA, in timp ce Planic va apela la TAS. Balgradean, Adi Popa si Alexandru Stan au facu apel la comisiile interne FRF.

Gigi Becali a vorbit dupa ce fotbalistii au reclamat clubul ros-albastru si a raspuns vehement ca nu il intereseaza.

"Nu ma intereseza. Treaba lor. Sa se duca la comisii, ce sa le fac eu? E dreptul lor. Nu ma deranjeaza. Sa se duca, sa vedem ce o sa obtina", a spus Gigi Becali pentru AntenaSport.