Gest frumos facut de Gigi Becali! Patronul FCSB si Alexandru Tudor au mers impreuna in Joia Mare sa se roage

Patronul FCSB si fostul arbitru, Alexandru Tudor, au asistat impreuna la denia celor 12 Evanghelii.

Gigi Becali a mers impreuna cu Alexandru Tudor la o manastire ascunsa din padure, pe care a construit-o chiar el, dupa cum a declarat acesta.

"Am construit o manastire in taina, una de care nu stie nimeni. Trebuie sa mergi o ora pe poteca. Joi, la denia celor 12 Evanghelii, am luat si cei mai buni 3 cantareti de muzica psalmica, cei mai buni din tot globul. Au venit cu mine si am fost acolo 50 de persoane in biserica aia. Vreo 30 de maicute si vreo 20 de barbati, pustnici de prin toate locurile. Am facut o slujba si le-am spus dinainte: «Seara asta vom sta vreo 3 ore in Rai». Stiam cum canta diaconii astia.

Acum mi-a dat Alexandru Tudor mesaj, 'Adevarat ca am fost 5 ore in Rai'. Il iau cu mine peste tot, e adevarat ca are credinta mai mare decat mine", a declarat Gigi Becali pentru Romania TV.