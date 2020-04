EXCLUSIV | "Daca nu intra pe mainile lui Gigi Becali, Steaua se desfiinta!" Reactie de ultima ora in scandalul MONSTRU pe istoria Stelei

Un fost fotbalist se implica in 'duelul' dintre Gigi Becali si CSA Steaua.

Robert Nita, fost fotbalist al Rapidului, crescut la Steaua, a vorbit in direct pe facebook sport.ro despre disputa dintre cele doua parti, afirmand ca pentru el FCSB este Steaua, indiferent de conflictul cu Steaua Armatei si palmares.

"Din punctul meu de vedere, FCSB este Steaua, da. Eu am facut junioratul la Steaua, am crescut acolo 10 ani, pentru mine FCSB este egal Steaua. Cred ca daca nu intra pe mana lui Gigi Becali, Steaua se desfiinta. Nu mai vorbeam acum de FCA, CSA, FCSB. Pentru mine Steaua e una singura si nu ma intereseaza cine are palmaresul, cine nu il are, important este cine a tinut echipa si cine a dat banii. Daca avea bani armata, trebuia sa tina echipa. Cand armata a lasat echipa din brate a luat-o Becali si a adus-o pana unde este astazi. Pentru mine, FCSB-ul de astazi este Steaua de ieri", a declarat Robert Nita in exclusivitate pe pagina de Facebook www.sport.ro.